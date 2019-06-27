28 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 червня, українці святкують День Конституції, а у народі відзначають день Фіта і Амоса. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день Фіта і Амоса. Вважалося, що це останній день, коли ще можна сіяти жито для гарного врожаю. Також в цей період визріває овес, і селяни не пускали худобу в поля, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Щороку 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції. У цей день в 1996 році Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави. Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Конституції в Україні

1569 – укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитої

1651 – почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої

1914 році – початок Першої світової війни

1919 – укладений Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, і заснована Ліга Націй

1922 – створена прокуратура України

1940 – відбулося приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР

1967 – Ізраїль анексував східний Єрусалим

1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вп'явся у вухо Евандера Холіфілда і відкусив шматочок

Тайсон відкусив шматочок вуха

ХТО НАРОДИВСЯ 28 червня

1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і мислитель епохи Просвітництва

1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор

1926 – Мел Брукс (справжнє ім'я Мелвін Камінські), кінорежисер, кіноактор і комічний актор

1948 – Сергій Бодров, письменник, журналіст, кінорежисер

1971 – Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors"

Ілон Маск святкує день народження 28 червня

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ на Віта – прикмета того, що буде неврожай пшениці

З'явилося 28 червня багато мух – чекай доброго врожаю гречки

Багато комарів – скоро буде погана погода і піде дощ

Врожай гречки

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто вживати алкоголь

Не давайте собі витрачати великі суми грошей

Вкрай не рекомендують з'ясовувати стосунки з близькими людьми

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