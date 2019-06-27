Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

28 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 8
28 червня - п'ятниця - фото 1
28 червня - п'ятниця

Сьогодні, 28 червня, українці святкують День Конституції, а у народі відзначають день Фіта і Амоса. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день Фіта і Амоса. Вважалося, що це останній день, коли ще можна сіяти жито для гарного врожаю. Також в цей період визріває овес, і селяни не пускали худобу в поля, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Щороку 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції. У цей день в 1996 році Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави.

Сьогодні в Україні відзначають День Конституції - фото 334487
Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Конституції в Україні
  • 1569 – укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитої
  • 1651 – почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої
  • 1914 році – початок Першої світової війни
  • 1919 – укладений Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, і заснована Ліга Націй
  • 1922 – створена прокуратура України
  • 1940 – відбулося приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР
  • 1967 – Ізраїль анексував східний Єрусалим
  • 1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вп'явся у вухо Евандера Холіфілда і відкусив шматочок
Тайсон відкусив шматочок вуха - фото 334488
Тайсон відкусив шматочок вуха

ХТО НАРОДИВСЯ 28 червня

  • 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і мислитель епохи Просвітництва
  • 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор
  • 1926 – Мел Брукс (справжнє ім'я Мелвін Камінські), кінорежисер, кіноактор і комічний актор
  • 1948 – Сергій Бодров, письменник, журналіст, кінорежисер
  • 1971 – Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors"
Ілон Маск святкує день народження 28 червня - фото 334490
Ілон Маск святкує день народження 28 червня

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ на Віта – прикмета того, що буде неврожай пшениці
  • З'явилося 28 червня багато мух – чекай доброго врожаю гречки
  • Багато комарів – скоро буде погана погода і піде дощ
Врожай гречки - фото 334493
Врожай гречки

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто вживати алкоголь
  • Не давайте собі витрачати великі суми грошей
  • Вкрай не рекомендують з'ясовувати стосунки з близькими людьми

Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 648
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 607
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1565710
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Культура Історія