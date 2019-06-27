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28 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 червня, українці святкують День Конституції, а у народі відзначають день Фіта і Амоса. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають день Фіта і Амоса. Вважалося, що це останній день, коли ще можна сіяти жито для гарного врожаю. Також в цей період визріває овес, і селяни не пускали худобу в поля, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.
Щороку 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції. У цей день в 1996 році Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Конституції в Україні
- 1569 – укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитої
- 1651 – почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої
- 1914 році – початок Першої світової війни
- 1919 – укладений Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, і заснована Ліга Націй
- 1922 – створена прокуратура України
- 1940 – відбулося приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР
- 1967 – Ізраїль анексував східний Єрусалим
- 1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вп'явся у вухо Евандера Холіфілда і відкусив шматочок
ХТО НАРОДИВСЯ 28 червня
- 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і мислитель епохи Просвітництва
- 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор
- 1926 – Мел Брукс (справжнє ім'я Мелвін Камінські), кінорежисер, кіноактор і комічний актор
- 1948 – Сергій Бодров, письменник, журналіст, кінорежисер
- 1971 – Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Віта – прикмета того, що буде неврожай пшениці
- З'явилося 28 червня багато мух – чекай доброго врожаю гречки
- Багато комарів – скоро буде погана погода і піде дощ
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто вживати алкоголь
- Не давайте собі витрачати великі суми грошей
- Вкрай не рекомендують з'ясовувати стосунки з близькими людьми
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