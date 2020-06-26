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Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні

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Магнітні бурі у липні - фото 1
Магнітні бурі у липні

Липень 2020 відзначиться наявністю магнітних бур, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні також. Підготували для вас календар усіх дат на липень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У липні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони будуть затяжними та відносно сильними й можуть впливати на самопочуття всіх метеочутливих людей. Їх варто очікувати на початку та в кінці місяця липня, а триватимуть вони кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у липні.

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Найпотужніша магнітна буря місяця липня чекає нас 30 та 31 липня. За прогнозами експертів, ця буря здатна спричинити головний біль, погіршення роботи серцево-судинної системи й позначитися на загальному самопочутті.

Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні - фото 411815
Окрім цього, магнітні коливання прогнозують у період 1-3 липня. Ці коливання будуть слабшими, проте можуть призвести до поганого самопочуття. Фахівці рекомендують усім, не лише метеочутливим людям, стежити за здоров'ям. Регулярно міряйте артеріальний тиск, не виходьте з дому без зайвої потреби, а також не вживайте важку їжу, щоб не перевантажувати організм.
Календар магнітних бур на липні 2020
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Будьте пильні та обачні! У час активних магнітних бур потрібно дбати про стан свого здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Ще медики рекомендують прибрати з раціону нездорову їжу та алкоголь. Також ваше самопочуття покращать легкі фізичні вправи!

Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні - фото 411814

Поради, як пережити магнітні бурі у липні:

  • Сон не менше 7 годин. Він важливий у період активних магнітних коливань.
    • У щоденному меню повинні бути сезонні фрукти та овочі. Отримуйте усі необхідні вітаміни та мінерали.
  • Багато води (орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги) у вашому раціоні забезпечать краще самопочуття, роботу ШКТ та відсутність переїдання.
  • Забудьте про кофеїн та спиртне, які погіршують самопочуття.
  • Завітайте на консультацію до лікаря.
  • Спорт та активний відпочинок – це найкраща допомога, яка впливає на вас позитивно морально та фізично.
  • Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

До теми: Вихідні у липні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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