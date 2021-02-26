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27 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 27 лютого, у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя, а також Всесвітній день неурядових організацій. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 лютого віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день полярного ведмедя.
  • Всесвітній день неурядових організацій.
  • 1918 — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
  • 1919 — комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою.
  • 1933 — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
  • 1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.
  • 1942 — початок битви в Яванському морі між Японією та США.
  • 1944 — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
  • 1952 — ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
  • 1990 — Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.
  • 2014 — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.
27 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 449370

ХТО НАРОДИВСЯ 27 лютого

  • 1901 — Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.
  • 1902 — Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.
  • 1913 — Ірвін Шоу, американський письменник.
  • 1923 — Іван Терлецький, вояк УПА, політв'язень
  • 1930 — Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена.
  • 1932 — Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала Оскар і 8 разів виходила заміж і розлучалася).
  • 1939 — Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.
  • 1945 — Даніель Ольбрихський, польський актор.
  • 1947 — Ґідон Кремер, латвійський скрипаль і диригент.
  • 1947 — Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.
  • 1955 — Пітер Крістоферсон, англійський музикант.
  • 1956 — Анне Вескі, естонська співачка.
  • 1978 — Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник "Мілану".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.
  • Міцний мороз – до спекотного літа.
  • Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
  • Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
  • Синиці щебечуть голосно – до потепління.
27 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448927

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто в цю суботу хвалитися і зловтішатися.
  • Сьогодні краще відмовитися від походів у салони краси.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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