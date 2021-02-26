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27 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 лютого, у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя, а також Всесвітній день неурядових організацій. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 27 лютого віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день полярного ведмедя.
- Всесвітній день неурядових організацій.
- 1918 — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
- 1919 — комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою.
- 1933 — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
- 1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.
- 1942 — початок битви в Яванському морі між Японією та США.
- 1944 — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
- 1952 — ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
- 1990 — Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.
- 2014 — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 лютого
- 1901 — Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.
- 1902 — Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.
- 1913 — Ірвін Шоу, американський письменник.
- 1923 — Іван Терлецький, вояк УПА, політв'язень
- 1930 — Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена.
- 1932 — Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала Оскар і 8 разів виходила заміж і розлучалася).
- 1939 — Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.
- 1945 — Даніель Ольбрихський, польський актор.
- 1947 — Ґідон Кремер, латвійський скрипаль і диригент.
- 1947 — Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.
- 1955 — Пітер Крістоферсон, англійський музикант.
- 1956 — Анне Вескі, естонська співачка.
- 1978 — Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник "Мілану".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо за вікном гарна погода, то гряде невелике похолодання.
- Міцний мороз – до спекотного літа.
- Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
- Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
- Синиці щебечуть голосно – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто в цю суботу хвалитися і зловтішатися.
- Сьогодні краще відмовитися від походів у салони краси.
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