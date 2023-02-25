Ці корисні поради допоможуть зберегти ваше зимове взуття в гарному стані

Так, існують правила зберігання зимового взуття. І ми радимо їх дотримуватися, якщо ви хочете зберегти своє взуття до наступного зимового сезону.

Зимове взуття можна носити декілька років. Однак варто знати основні правила його зберігання, пише 24 Канал.

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Отже, спершу варто добре почистити взуття. Оскільки на черевиках можуть зберегтися частинки пилу та бруду.

Крім того, зверніть увагу на підошву – вона має бути ідеально чистою. Саме на підошві дуже часто ми не помічаємо пісок та дрібні камінці, які накопичилися взимку", – пише видання.

Чоботи, які виготовлені з натуральної шкіри, варто вимити теплою водою. Після цього сушити при кімнатній температурі. Пам'ятайте, не рекомендується ставити шкіряне взуття біля гарячої батареї. Оскільки це може зіпсувати стан шкіри.

Перед тим, як скласти до коробки чоботи, їх потрібно обробити спеціальними захисними засобами. Наприклад, це може бути спрей, крем, віск чи губка для догляду за шкіряним взуттям. Крім того, взуття можна попшикати спреєм, який нейтралізує неприємний запах.

Замшеве взуття потребує особливого догляду. Оскільки ворсинки замші можуть зіпсуватися, якщо за ними не правильно доглядати. Пам'ятаймо, що замшеві чоботи краще не одягати в дуже дощову та вологу погоду.

Черевики слід почистити спеціальною щіткою для замші. Мити такі чоботи не варто, а тільки витерти вологою ганчіркою. Після цього висушити та помістити в коробку. Туди не має потрапити зайва волога, тому коробку варто обирати з отворами для доступу повітря.

У черевики можна покласти папір чи пінопласт, щоб вони зберегли свою форму до наступного сезону.

Взуття з екошкіри є делікатнішим, ніж зі шкіри. Однак доглядати за такими черевиками варто так само: спочатку добре вимити, а опісля почистити спеціальним засобом для блиску. Крем на взуття можна нанести декількома шарами.

Зберігайте зимове взуття в шафі, під ліжком або в окремій кімнаті. Не варто класти коробки із зимовим взуттям на горищі чи балконі, додає 24 канал.

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