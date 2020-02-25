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26 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 лютого, відзначають Всесвітній день неквапливості та День кримського спротиву російській окупації. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують святих Преподобних Зої і Фотінії (Світлани), а також Сирну седмицю Масляної.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 26 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тома, Мартиніян, Світлана, Зоя, Стефан, Семен, Артем, Ганна, Фотинія, Тимофій та Злата. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день неквапливості
- 1616 — інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів, але нібито заявив: "Все ж таки вона обертається".
- 1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.
- 1886 — у Горлівці (Донбас) отримали першу в Російській імперії ртуть.
- 1895 — в Огайо (США) запатентували склодувну машину.
- 1921 — засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут
- 1935 — винахідник Роберт Ватсон-Ватт вперше показав створений ним радар.
- 1987 — англіканська церква дозволила жінкам бути священниками.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.
- 2014 — День спротиву окупації Криму. Цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛЮТОГО
- 1587 — Стефано Ланді, італійський композитор і педагог римської школи епохи раннього бароко. Вніс значний вклад в розвиток ранньої опери.
- 1770 — Антонін Рейха, чеський і французький композитор, теоретик музики, педагог.
- 1759 — Якоб Людвіґ, німецький філософ, економіст, філолог, професор Харківського університету.
- 1786 — Домінік Франсуа Араґо, французький фізик і політичний діяч.
- 1802 — Віктор Гюґо, французький письменник.
- 1817 — Лазаревський Василь Матвійович, український громадський діяч, белетрист. Як і його брати, Василь Лазаревський брав активну участь у долі Тараса Шевченка.
- 1821 — Фелікс Зім, французький пейзажист, представник "барбізонської школи".
- 1829 — Леві Стросс, "батько джинсів".
- 1842 — Каміль Фламмаріон, французький вчений, автор «Популярної астрономії».
- 1846 — "Буффало Білл" (Вільям Фредерік Коді), американський розвідник у війнах Дикого Заходу, від якого пішла традиція ковбойських родео.
- 1849 — Позен Леонід Володимирович, український скульптор-передвижник.
- 1868 — Лев Лопатинський, актор і режисер, директор Руського народного театру (Галичина).
- 1903 — Джуліо Натта, італійський хімік. Лауреат Нобелівська премія з хімії
- 1928 — Фетс Доміно, зірка американського рок-н-ролу.
- 1932 — Джонні Кеш, американський співак кантрі.
- 1933 — Любомир (Гузар), Митрополит УГКЦ, кардинал.
- 1958 — Мішель Уельбек, французький письменник, співак, сценарист, кінорежисер
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні дуже сніжна погода, то весна буде холодною;
- Якщо ж снігу немає, то вже зовсім скоро прийде потепління;
- Якщо 26 лютого сонячний день, то весна буде пізньою;
- Чутно гучний спів синиць, то весна буде ранньою;
- Якщо останній тиждень лютого холодний, то літо буде спекотнім.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна шити та тримати в руках гострі предмети;
- Не можна зловживати спиртним та жирною їжею;
- Не можна сваритись і лаятись;
- Не можна підтримувати безлад вдома;
- Не можна відмовляти тим, хто справді потребує допомоги.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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