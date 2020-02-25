26 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 лютого, відзначають Всесвітній день неквапливості та День кримського спротиву російській окупації. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують святих Преподобних Зої і Фотінії (Світлани), а також Сирну седмицю Масляної.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 26 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тома, Мартиніян, Світлана, Зоя, Стефан, Семен, Артем, Ганна, Фотинія, Тимофій та Злата. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день неквапливості

1616 — інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів, але нібито заявив: "Все ж таки вона обертається".

1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.

1886 — у Горлівці (Донбас) отримали першу в Російській імперії ртуть.

1895 — в Огайо (США) запатентували склодувну машину.

1921 — засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут

1935 — винахідник Роберт Ватсон-Ватт вперше показав створений ним радар.

1987 — англіканська церква дозволила жінкам бути священниками.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

2014 — День спротиву окупації Криму. Цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛЮТОГО

1587 — Стефано Ланді, італійський композитор і педагог римської школи епохи раннього бароко. Вніс значний вклад в розвиток ранньої опери.

1770 — Антонін Рейха, чеський і французький композитор, теоретик музики, педагог.

1759 — Якоб Людвіґ, німецький філософ, економіст, філолог, професор Харківського університету.

1786 — Домінік Франсуа Араґо, французький фізик і політичний діяч.

1802 — Віктор Гюґо, французький письменник.

1817 — Лазаревський Василь Матвійович, український громадський діяч, белетрист. Як і його брати, Василь Лазаревський брав активну участь у долі Тараса Шевченка.

1821 — Фелікс Зім, французький пейзажист, представник "барбізонської школи".

1829 — Леві Стросс, "батько джинсів".

1842 — Каміль Фламмаріон, французький вчений, автор «Популярної астрономії».

1846 — "Буффало Білл" (Вільям Фредерік Коді), американський розвідник у війнах Дикого Заходу, від якого пішла традиція ковбойських родео.

1849 — Позен Леонід Володимирович, український скульптор-передвижник.

1868 — Лев Лопатинський, актор і режисер, директор Руського народного театру (Галичина).

1903 — Джуліо Натта, італійський хімік. Лауреат Нобелівська премія з хімії

1928 — Фетс Доміно, зірка американського рок-н-ролу.

1932 — Джонні Кеш, американський співак кантрі.

1933 — Любомир (Гузар), Митрополит УГКЦ, кардинал.

1958 — Мішель Уельбек, французький письменник, співак, сценарист, кінорежисер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні дуже сніжна погода, то весна буде холодною;

Якщо ж снігу немає, то вже зовсім скоро прийде потепління;

Якщо 26 лютого сонячний день, то весна буде пізньою;

Чутно гучний спів синиць, то весна буде ранньою;

Якщо останній тиждень лютого холодний, то літо буде спекотнім.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна шити та тримати в руках гострі предмети;

Не можна зловживати спиртним та жирною їжею;

Не можна сваритись і лаятись;

Не можна підтримувати безлад вдома;

Не можна відмовляти тим, хто справді потребує допомоги.

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