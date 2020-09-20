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21 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 вересня – понеділок

Сьогодні, 21 вересня, віряни відзначають православне свято – Різдво Пресвятої Богородиці 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

21 вересня відзначається православне свято, Різдво Пресвятої Богородиці. У храмах в цей день проводять урочисті служби. А господині випікають вдома хліб з ініціалами "Р" і "Б" ("Різдво Богородиці"). Потім, за традицією, хліб зберігають під іконами. Під час смутку, падіння духу або хвороб від випічки слід відламати невеликий шматочок і з'їсти.

В цей день, як і в день весняного рівнодення, в хатах оновлювали вогонь: старий гасили і запалювали новий. У цьому простежується повторення мотиву вмирання і воскресіння природи. Щоб уникнути псування і пристріту в новому вогні спалювали старе взуття і одяг, а дітей на порозі обливали водою.

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Різдво Пресвятої Богородиці

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день миру
  • Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера
  • 1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі
  • 1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині
  • 1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу
  • 1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"
  • 1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету
  • 1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна
  • 1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії
  • 1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінські
  • 1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав більше 2000 життів
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Львівська опера

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ВЕРЕСНЯ

  • 1853 – відомий нідерландський фізик і хімік, "Пан Абсолютний Нуль" Гейко Камерлінг-Оннес
  • 1866 – знаменитий письменник-фантаст, автор гучних романів "Війна світів", "Машина часу", "Людина-невидимка" Герберт Веллс
  • 1916 – актор театру і кіно, виконавець "душевних ролей" Зіновій Гердт
  • 1947 – відомий письменник сучасності, сценарист, "король жахів" Стівен Кінг
  • 1950 – актор Голлівуду, Білл Мюррей
  • 1951 – Президент Республіки Ічкерія, Аслан Масхадов
  • 1965 – відомий сучасний французький письменник, інтелектуал, автор гучних романів "99 франків", "Вікна у світ" Фредерік Бегбедер
  • 1966 – депутат, бізнесмен, мільярдер, Ахметов Рінат Леонідович
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Стівен Кінг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ранок Різдва Богородиці, що почався туманом, до дощів
  • Ясне і зоряне небо перед світанком 21 вересня передрікає суху і дуже холодну погоду
  • Теплий сонячний день обіцяє жовтень без негоди
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Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатися важкою фізичною працею
  • Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу
  • Не можна їсти м'ясо і пити алкоголь

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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