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21 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 вересня, віряни відзначають православне свято – Різдво Пресвятої Богородиці 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
21 вересня відзначається православне свято, Різдво Пресвятої Богородиці. У храмах в цей день проводять урочисті служби. А господині випікають вдома хліб з ініціалами "Р" і "Б" ("Різдво Богородиці"). Потім, за традицією, хліб зберігають під іконами. Під час смутку, падіння духу або хвороб від випічки слід відламати невеликий шматочок і з'їсти.
В цей день, як і в день весняного рівнодення, в хатах оновлювали вогонь: старий гасили і запалювали новий. У цьому простежується повторення мотиву вмирання і воскресіння природи. Щоб уникнути псування і пристріту в новому вогні спалювали старе взуття і одяг, а дітей на порозі обливали водою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день миру
- Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера
- 1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі
- 1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині
- 1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу
- 1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"
- 1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету
- 1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна
- 1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії
- 1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінські
- 1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав більше 2000 життів
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ВЕРЕСНЯ
- 1853 – відомий нідерландський фізик і хімік, "Пан Абсолютний Нуль" Гейко Камерлінг-Оннес
- 1866 – знаменитий письменник-фантаст, автор гучних романів "Війна світів", "Машина часу", "Людина-невидимка" Герберт Веллс
- 1916 – актор театру і кіно, виконавець "душевних ролей" Зіновій Гердт
- 1947 – відомий письменник сучасності, сценарист, "король жахів" Стівен Кінг
- 1950 – актор Голлівуду, Білл Мюррей
- 1951 – Президент Республіки Ічкерія, Аслан Масхадов
- 1965 – відомий сучасний французький письменник, інтелектуал, автор гучних романів "99 франків", "Вікна у світ" Фредерік Бегбедер
- 1966 – депутат, бізнесмен, мільярдер, Ахметов Рінат Леонідович
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ранок Різдва Богородиці, що почався туманом, до дощів
- Ясне і зоряне небо перед світанком 21 вересня передрікає суху і дуже холодну погоду
- Теплий сонячний день обіцяє жовтень без негоди
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатися важкою фізичною працею
- Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу
- Не можна їсти м'ясо і пити алкоголь
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