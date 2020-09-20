21 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 вересня, віряни відзначають православне свято – Різдво Пресвятої Богородиці 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

21 вересня відзначається православне свято, Різдво Пресвятої Богородиці. У храмах в цей день проводять урочисті служби. А господині випікають вдома хліб з ініціалами "Р" і "Б" ("Різдво Богородиці"). Потім, за традицією, хліб зберігають під іконами. Під час смутку, падіння духу або хвороб від випічки слід відламати невеликий шматочок і з'їсти.

В цей день, як і в день весняного рівнодення, в хатах оновлювали вогонь: старий гасили і запалювали новий. У цьому простежується повторення мотиву вмирання і воскресіння природи. Щоб уникнути псування і пристріту в новому вогні спалювали старе взуття і одяг, а дітей на порозі обливали водою.

Різдво Пресвятої Богородиці

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день миру

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера

1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі

1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині

1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу

1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"

1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету

1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна

1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії

1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінські

1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав більше 2000 життів

Львівська опера

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ВЕРЕСНЯ

1853 – відомий нідерландський фізик і хімік, "Пан Абсолютний Нуль" Гейко Камерлінг-Оннес

1866 – знаменитий письменник-фантаст, автор гучних романів "Війна світів", "Машина часу", "Людина-невидимка" Герберт Веллс

1916 – актор театру і кіно, виконавець "душевних ролей" Зіновій Гердт

1947 – відомий письменник сучасності, сценарист, "король жахів" Стівен Кінг

1950 – актор Голлівуду, Білл Мюррей

1951 – Президент Республіки Ічкерія, Аслан Масхадов

1965 – відомий сучасний французький письменник, інтелектуал, автор гучних романів "99 франків", "Вікна у світ" Фредерік Бегбедер

1966 – депутат, бізнесмен, мільярдер, Ахметов Рінат Леонідович

Стівен Кінг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ранок Різдва Богородиці, що почався туманом, до дощів

Ясне і зоряне небо перед світанком 21 вересня передрікає суху і дуже холодну погоду

Теплий сонячний день обіцяє жовтень без негоди

Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатися важкою фізичною працею

Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу

Не можна їсти м'ясо і пити алкоголь

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