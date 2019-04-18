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19 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 квітня – п'ятниця

Сьогодні, 19 квітня чимало західних вірян по всьому світу відзначають Страсну П'ятницю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 19 квітня західні віряни відзначають Страсну П'ятницю. У цей день згадують про смерть Ісуса на хресті, Його зняття з хреста і поховання. Страсна П'ятниця у західних християн (Велика п'ятниця) є останнім великим святом перед Великоднем.

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Страсна П'ятниця

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Іван, Павло, Яків, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День велосипеда
  • День проліска
  • День зубної феї
  • День любителів екстремального сексу
  • 1783 – Крим був приєднаний до Росії наказом Катерини II
  • 1850 – англійці і американці підписали договір про будівництво Панамського каналу
  • 1945 – американці звільнили Лейпциг від нацистів
  • 1967 – The Beatles підписали контракт, в якому зобов’язувалися не залишати групу протягом 10 років
  • 1971 – у СРСР запустили першу у світі космічну станцію Салют-1
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The Beatles

ХТО НАРОДИВСЯ 19 квітня

  • 1834 – Оле Евінруде, винайшов перший у світі морський двигун внутрішнього згоряння
  • 1902 – Каверін Веніамін, письменник, автор роману Два капітани
  • 1903 – Несс Еліот, американський юрист, який посадив у в’язницю Аль Капоне
  • 1922 – Еріх Альфред Хартманн, німецький військовий льотчик, найкращий винищувач Люфтваффе
  • 1972 – Рівалдо, бразильський футболіст, півзахисник Барселони, власник Золотого м’яча 1999 року
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    Рівалдо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тихий і сонячний день – прикмета до того, що врожаї добре вродять
  • Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця
  • Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Не можна вирішувати фінансові питання, брати участь у сумнівних авантюрах.
  2. Не варто також давати волю емоціям.
  3. Перенапружуватися. Як фізичне, так і психологічне перенапруження може надовго загнати в стрес.

Читайте також: Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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