19 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 квітня чимало західних вірян по всьому світу відзначають Страсну П'ятницю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 19 квітня західні віряни відзначають Страсну П'ятницю. У цей день згадують про смерть Ісуса на хресті, Його зняття з хреста і поховання. Страсна П'ятниця у західних християн (Велика п'ятниця) є останнім великим святом перед Великоднем.

Страсна П'ятниця

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Іван, Павло, Яків, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День велосипеда

День проліска

День зубної феї

День любителів екстремального сексу

1783 – Крим був приєднаний до Росії наказом Катерини II

1850 – англійці і американці підписали договір про будівництво Панамського каналу

1945 – американці звільнили Лейпциг від нацистів

1967 – The Beatles підписали контракт, в якому зобов’язувалися не залишати групу протягом 10 років

1971 – у СРСР запустили першу у світі космічну станцію Салют-1

The Beatles

ХТО НАРОДИВСЯ 19 квітня

1834 – Оле Евінруде, винайшов перший у світі морський двигун внутрішнього згоряння

1902 – Каверін Веніамін, письменник, автор роману Два капітани

1903 – Несс Еліот, американський юрист, який посадив у в’язницю Аль Капоне

1922 – Еріх Альфред Хартманн, німецький військовий льотчик, найкращий винищувач Люфтваффе

1972 – Рівалдо, бразильський футболіст, півзахисник Барселони, власник Золотого м’яча 1999 року

Рівалдо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тихий і сонячний день – прикмета до того, що врожаї добре вродять

Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця

Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вирішувати фінансові питання, брати участь у сумнівних авантюрах. Не варто також давати волю емоціям. Перенапружуватися. Як фізичне, так і психологічне перенапруження може надовго загнати в стрес.

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