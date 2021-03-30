7 мультфільмів про Великдень для дітей українською: як розказати дитині про Пасху (відео)

Ми зібрали добірку із 7 мультфільмів для дітей про Великдень на українській. Щоб малюки більше дізналися про Великодні традиції і зрозуміли, з якими подіями пов'язане це свято.

Зробили для вас добірку мультфільмів про Великдень українською мовою, які пояснить вашим дітям історію та традиції цього головного релігійного свята для християн з усього світу.

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Мультфільм для дітей "Грицеві писанки"

Мультик створений у 1995 році за мотивами казки Олександра Олеся. Це історія про хлопчика, який напередодні Великодня розписав яєчка, які висиджувала курочка, після чого йому наснився дивний сон...

Марія Бурмака "Писанка"

Музику до цього мультфільму створила Марія Бурмака, яка і заспівала, а слова належать авторству Катерині Перелісній.

Дитячий мультфільм "Мишки на Великдень пасочку місили"

Цю чудову великодню дитячу пісня виконує Катруся Свистун.

Казка "Писанка – Чарівне Яйце"

Це історія для дітей 6-12 років про секрети написання писанок, а також для батьків, вчителів та всіх, хто хоче знати ці стародавні секрети про крашанки.

"Великодня казочка" для дітей

Як розповісти дітям про Великдень? Подивіться разом з малечею відео та зробіть листівки родичам, поведіть дитину до церкви, де вона отримає заряд нових сакральних емоцій.

Казка для дітей українською мовою "Загублена писанка"

Це історія про пригоду Катрусі у передвеликодній вечір. Кошик для посвячення уже був готовий. Все Катруся туди поклала: і пасочку, яку спекла їй мама, і ковбаску, хрін, трошки масла, шматочок шиночки, прикрасила все зеленню і квітами. Тільки писаночок не вистачало. От тепер вона сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні узори. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошичок у церкву, щоб освятити.

Казка про писанку

Це добра казка для дітей про дружбу супроводжується спеціально намальованими ілюстраціями.

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