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18 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 червня, вшановують святого Дорофея та відзначають день стійкої гастрономії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають Дорофєєв день. У цей день наші пращури примічали напрямок вітру. Церква вшановує священномученика Дорофея, єпископа міста Тіра в Фінікії. Святий народився у 255 році в Антіохії. За праведне життя був зведений в сан єпископа міста Тіра. У період гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (303-304 рр.) пішов з міста. Коли гоніння припинилися, а до влади прийшов Костянтин Великий, Дорофій повернувся і понад 50 років керував своєю паствою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 18 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Павло, Федір, Альжбета, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День стійкої гастрономії
- Національне свято Республіки Сейшельські Острови
- День прапора Аргентини
- Староєгипетське свято Ніла
- 1583 – Перше страхування життя. У Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.
- 1637 – запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.
- 1754 – закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше – Єлисаветград, Кіровоград, тепер – Кропивницький.
- 1782 – У Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство (страчена Ганна Гельді).
- 1815 – Наполеон програв битву при Ватерлоо.
- 1817 – У Лондоні відкритий міст Ватерлоо.
- 1837 – Іспанська республіка прийняла нову Конституцію.
- 1881 – Відновлення "Союзу трьох імператорів". Імператори Німеччини, Австро-Угорщини та Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов'язали не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.
- 1889 – американець Річардсон запатентував дитячий візочок.
- 1934 – заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Пєрацького (відплата за так звану пацифікацію).
- 1939 – у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник.
- 1939 – У СРСР з еміграції повернулася поетеса Марина Цвєтаєва.
- 1940 – після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що "програна лише битва, але не війна", і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору.
- 1946 – Проголошення Італії республікою.
- 1976 – проголошено незалежність Сейшельських Островів.
- 1991 – Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України 24 серпня.
- 1996 – Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.
- 2000 – Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.
- 2009 – запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЧЕРВНЯ
- 1681 – Прокопович Феофан, український теолог, письменник, поет, ректор Київської академії.
- 1799 – Вільям Ласселл, британський астроном.
- 1845 – Шарль Луї Альфонс Лаверан, французький фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
- 1884 – Едуар Даладьє, французький політичний і державний діяч.
- 1915 – Леонід Іванович Чернов, український живописець, графік.
- 1918 – Франко Модільяні, економіст, лауреат Нобелівської премії.
- 1918 – Василь Забашта, український живописець, народний художник України.
- 1919 – Юрі Ярвет, естонський актор ("Мертвий сезон", "Король Лір", "Соляріс").
- 1926 – Аллан Сендідж, американський астроном, що першим відкрив квазар (космічний об'єкт із неймовірно потужним випроміненням).
- 1928 – Плачинда Сергій Петрович, український письменник.
- 1929 – Юрґен Габермас, німецький соціолог.
- 1933 – Носсрат Пезешкіан, німецький невролог, психіатр та психотерапевт іранського походження. Засновник позитивної психотерапії.
- 1942 – Роджер Іберт, американський кінокритик і сценарист.
- 1942 – Джеймс Пол МакКартні, британський рок-музикант, співак і композитор, один із засновників гурту "The Beatles", керівник групи "Wings".
- 1947 – Бернар Жиродо, французький актор, режисер і письменник.
- 1949 – Качинський Ярослав, польський політик, прем'єр-міністр Польщі.
- 1949 – Качинський Лех, польський політик, президент Польщі.
- 1952 – Ізабелла Росселліні, американська фотомодель і актриса ("Смерть їй до лиця", "Голубий оксамит").
- 1955 – Ізабель Аджані, французька актриса театру і кіно, володар двох вищих французьких кінематографічних призів "Сезар".
- 1963 – Даррен "Діззі" Рід, клавішник американського рок-гурту "Guns n' Roses".
- 1964 – Кость Павляк, український бард, поет, письменник.
- 1966 – Курт Браунінг, канадський фігурист та хореограф, чотирикратний чемпіон світу і чотирикратний чемпіон Канади.
- 1974 – Вінченцо Монтелла, італійський футболіст, нападник.
- 1975 – Жамель Деббуз, французький актор (фільм "Амелі").
- 1975 – Марі Жиллен, бельгійська акторка.
- 1976 – Алана Де Ла Гарза, американська акторка.
- 1980 – Девід Ґвінтолі, американський актор.
- 1981 – Марко Штреллер, швейцарський футболіст.
- 1986 – Волокітін Андрій Олександрович, тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вітер з північного заходу, то це до сирого літа. Якщо зі сходу – до поголовних хвороб. Якщо з півночі – до ясного дня. Якщо з півдня – до родючого року.
- Якщо день теплий і ясний, то зерно буде велике.
- Якщо вранці бджоли не летять в поле, а сидять по вуликах, то буде дощ.
- Якщо вранці трава сильніше, ніж зазвичай пахне, то буде дощ.
- Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.
- Якщо дятел співає, і сова всю ніч кричить, то це до опадів.
- Якщо туман над водою, то це до великої кількості грибів.
- Якщо багато павуків, то це на гарну погоду.
- Якщо в першій половині дня виполоти бур'яни на городі, то вони більше не виростуть. Це ж стосується і волосся на тілі, вирваного з корінням.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.
- У цей день не варто братися за домашні справи. Якщо ви все ж таки вирішили поратися по господарству, то зробіть все максимально швидко.
- Також сьогодні не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.
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