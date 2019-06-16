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17 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 17 червня, відзначають Всесвітній день мотоцикліста, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою та День Святого Духа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День Святого Духа. Наступного за Трійцею понеділок святкують день на честь Святого Духа. Це свято було встановлене Церквою заради величі Пресвятого і Животворящого Духа, в протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і єдиносущності Його з Богом Отцем і Сином Божим.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 17 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Марія, Марфа (Марта), Мефодій, Митрофан, Назар, Петро, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день мотоцикліста – з'явилося свято 22 липня 1992 року, коли відразу у декількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах і скутерах. Спочатку день так і називався – Ride to Work Day, що можна перекласти з англійської мови як "На роботу на мотоциклі", і лише пізніше поступово перетворився в День мотоцикліста.
  • Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою – відзначається це свято в усьому світі щорічно 17 червня, яке встановлене Генеральною Асамблеєю ООН в 1994 році (резолюція 49/115). Дата для свята була обрана у зв'язку з річницею з дня прийняття Конвенції Організації Об'єднаних Націй по боротьбі із опустинюванням 17 червня 1994 року.
  • 1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.
  • 1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.
  • 1955 — відбувся перший політ радянського пасажирського реактивного літака ТУ-104.
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День мотоциклістів

ХТО НАРОДИВСЯ 15 червня

  • 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент, ветеран Другої світової війни.
  • 1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев'ятий чемпіон світу.
  • 1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів, народний депутат України 1-го скликання.
  • 1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
  • 1943 — Джеймс Елліот, американський астроном, який відкрив кільцеву систему Урана і атмосферу Плутона.
  • 1952 — Володимир Лановий, український економіст, політик.
  • 1953 — Іван Васильович Бобул (Іво Бобул), український співак, композитор. Народний артист України.
  • 1969 — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон.
  • 1972 — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисник, адвокат.
  • 1983 — Дмитро Комаров, український журналіст, фотограф, автор і ведучий програми на каналі 1+1.
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Дмитро Комаров

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вважається, що погода на Духів день визначає погоду на інші 6 тижнів літа – тобто фактично на весь літній сезон.
  • Якщо у цей день припасти до землі вухом і прислухатися, вона відкриє, де заховані скарби.
  • Нечиста сила боїться цього свята, бо на Землю сходить священний вогонь.
  • Дівчата в Духів день пускають по воді вінки і ворожать. Якщо вінок поплив – чекай щастя, а якщо тут же потонув, це до нещастя.
  • Наші предки вважали, що у цей день не можна купатися, бо можна потрапити в сітку до русалок, які напередодні свята виходять їх водойм.
17 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 334746

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Скандалити, сперечатися і починати сварки.
  • Підмітати підлогу.
  • У ці дні не можна сумувати, плакати чи ображатися на когось.
  • Не можна вінчатися, вважається, що в шлюбі весь час буде присутній хтось третій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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