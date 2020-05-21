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Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
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Додаткові вихідні у червні 2020 традиційно будуть з нагоди Трійці та Дня Конституції! У червні українці отримають кілька затяжних вікендів. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у червні!
На червень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні з нагоди Трійці та Дня Конституції, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 10 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
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Вихідні у червні 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!
7 червня з нагоди Трійці буде вихідний, який переноситься на понеділок 8 червня. Враховуючи те, що це свято припадає на неділю, то українці матимуть затяжний вікенд у три дні (6, 7, 8 червня).
Другий затяжний вікенд буде з нагоди Дня Конституції. Оскільки 28 червня припадає на неділю, то вихідним буде наступний понеділок – 29 червня. Тож три дні (27, 28, 29 червня) будуть вихідними для українців.
Календар вихідних на червень 2020:
|Червень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у червні виділено червоним кольором
Зауважте, що 8 та 29 червня – це вихідні у всіх державних та офіційних установах і вони не працюватимуть. Також ці дні не потрібно відпрацьовувати в інші дні.
Усі державні та релігійні свята у червні
- 1 червня, понеділок – Міжнародний день захисту дітей
- 2 червня, вівторок – Всесвітній тиждень серцевого ритму
- 3 червня, середа – Всесвітній день велосипедистів
- 4 червня, четвер – Всесвітній день боротьби з карієсом
- 5 червня, п'ятниця – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
- 6 червня, субота – День журналіста України
- 7 червня, неділя – Трійця
- 8 червня, понеділок – Всесвітній день океанів
- 9 червня, вівторок – Міжнародний день друзів
- 10 червня, середа – Всесвітній день стилю модерн
- 11 червня, четвер – День народження королеви в Австралії
- 12 червня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з дитячою працею
- 13 червня, субота – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
- 14 червня, неділя – Всесвітній день донора крові
- 15 червня, понеділок – День захисту людей похилого віку
- 16 червня, вівторок – Міжнародний день сімейних грошових переказів
- 17 червня, середа – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
- 18 червня, четвер – День любителів риболовлі
- 19 червня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
- 20 червня, субота – День літнього сонцестояння
- 21 червня, неділя – День медичного працівника
- 22 червня, понеділок – День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні
- 23 червня, вівторок – Міжнародний Олімпійський день
- 24 червня, середа – День басейну
- 25 червня, четвер – Міжнародний день моряка
- 26 червня, п'ятниця – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 27 червня, субота – Міжнародний день рибальства
- 28 червня, неділя – День Конституції
- 29 червня, понеділок – Міжнародний день тропіків
- 30 червня, вівторок – Міжнародний день астероїда
Оскільки в Україні триває карантин, хоч і послаблений, то ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних усіх норм. Подорожі закордон, концерти та інші розваги поки що не для вас! Не найкращий час ходити на масові заходи.
Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у червні:
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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