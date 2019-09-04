Українські народні пісні: ТОП 23 композиції, які має знати кожен

Українська музика багата на колоритні народні пісні, які передають із покоління в покоління. До вашої уваги добірка найкращих композицій, які має знати кожен українець.

Україна здавна славиться своєю співучістю. І це не просто слова, а підтверджені факти. Так, етнографи нарахували близько 200 тисяч українських народних пісень, а це більше, ніж у всіх інших націй! Найкращі фольклорні твори передаються з покоління в покоління, залишаючись повсякчас актуальними. Їх виконують як під час застіль, так під час Революцій.

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До вашої уваги 23 українські народні пісні, які вже давно стали улюбленими. Зможете не підспівувати? ;)

Розпрягайте, хлопці, коні

Автором цієї пісні, яка вже давно стала народною, вважають Івана Негребецького з Полтавщини. "Розпрягайте, хлопці, коні" була маршем загонів Нестора Махна, тому автор отримав за свою неї 25 років заслання в Магадан.

Ой у вишневому саду (О милий мій)

Ми не знаємо, хто і коли склав цю пісню про кохання, але без "Ой у вишневому саду" й досі не обходиться жодна забава.

Несе Галя воду

Хто лише не переспівував цю народну пісню... Таїсія Повалій, Тріо "Мареничів", Христина Соловій, і навіть "Воплі Відоплясова"! Саме час заспівати про Галю:

Їхав козак за Дунай

Автором цього романсу вважають козака Харківського полку, філософа та поета Семена Климовського. Можливо, він написав її після невдалих турецьких походів Петра I. Пісня набула популярності ще в середині XVIII століття, та з часом її привласнили російські поети та композитори, створивши купу власних варіацій. Ні російською, ні французькою "Їхав козак за Дунай" не звучить так автентично та щиро, як українською. Дуже прониклива пісня про війну та розлуку:

Ти ж мене підманула

Ще одна пісня каждого, каждого застілля! За даними істориків, вперше вона згадується у 1897 році. Тоді "Ти ж мене підманула" належала до роду "триндичок", тобто жартівливих молодіжних пісень. Натомість зараз в народі популярна не лише її класична версія, але й кілька удосконалених. Від "копиці" до "Тьоща дай на машину" ;)

А яка ваша улюблена версія цієї народної пісні?

Чорні очка, як терен

Цю пісню виконують на всіх весіллях, де справді веселяться. Енергійна музика та жартівливі слова про життя українців зробили "Чорні очка" хітом. "Збудуй хату з лободи, лободи, а в чужую не веди!" – радить кожному жениху популярна народна пісня.

Ой на горі та й женці жнуть

Козацька народна пісня, яка стала "Запорозьким маршем". Ймовірно, ця композиція виникла ще в другій половині XVII століття. Історики вважають, що вона пов'язана із Михайлом Дорошенком або Петром Конашевичем-Сагайдачним. У всякому разі, щоразу під час прослуховування цієї пісні нас переповнює гордість і за козаків, і за всіх захисників України.

Била мене мати

Народна рекрутська пісня, у якій дівчина тужить не так через те, що мама "била її березовим прутом", а через тяжку долю свого коханого-рекрута, тобто солдата. У XIX ст. у війську служили 25 років, тому не дивно, чому вона хоче набутися з милим якнайдовше, навіть наперекір мамі...

Ой на горі два дубки

Цю жартівливу народну пісню, як-то кажуть, навіть горобці цвірінькають. Прості слова та притаманний українцям гумор – рецепт успіху кожного хіта.

Чорні брови, карії очі

Красива пісня про кохання до чарівної українки. Не так давно історики натрапили на ймовірного автора цього народного хіта: ним виявився поет середини ХІХ ст. Костянтин Думитрашко. Попри заборону українського слова в тодішній час, він залишив нам у спадок неповторний твір.

Цвіте терен

Чуттєва родинно-побутова пісня про те, що кохання без болю не буває. "Хто в любові не знається, той горя не знає", – йдеться у народній композиції.

Ой Марічко, чичері

Ще одна запальна пісня про Марічку, яка просто змусить вас пуститись у танок.

Ой у гаю при Дунаю

У народі побутують два варіанти цієї пісні, і обидва вони прекрасні. "Ой у гаю при Дунаю" відома, щонайменше, з 1916 року.

Цікаво, що саме цю пісню виконала відома актриса українського походження Мілла Йовович, презентуючи свій дебютний альбом у 1994-му. Зацініть:

Як служив я в пана

Ще один взірець українського гумору. Цю пісню намагаються виконувати всі, однак запам'ятати слова не так і просто. Нумо разом:

А той індик, піндик, шпіндик.

А те гуся, суся-сюся

А те кача дрібно скаче

А та кура-чубатура,

Нема пір'я – одна шкура,

По садочку ходить та й ходить,

Курчаточок водить та й водить.

Ой чий то кінь стоїть

Автор цієї народної пісні невідомий, та вона дуже популярна не лише в Україні, а й за кордоном. Послухайте, як "Ой чий то кінь стоїть" співає Святослав Вакарчук, справді до мурашок:

Ой чорна я си, чорна

Популярна українська народна композиція, під яку хочеться танцювати без упину. Історія кохання чорнявого Іванка та Марусі, яка йде по воду, відома всім.

Зеленеє жито, зелене

В Україні вважається, що під цю пісню слід зустрічати гостей. "Зеленеє жито, зелене" стала широко відомою в естрадному виконанні співачки Оксани Білозір та ВІА "Ватра".

Ой під вишнею, під черешнею

Слова цієї запальної пісеньки написав автор "Енеїди", відомий поет та засновник нової української літератури Іван Котляревський, а вже народ поставив його текст на музику. Кумедний діалог молодої дівчиною із старим дідуганом веселить до сліз: "Ти в запічку: кахи-кахи, Я з молодим: хихи-хихи!"

Плакуча гітара

Дуже прониклива та атмосферна пісня, яку виконують на весіллях. Наполегливо рекомендуємо послухати, бо зараз так уже не пишуть...

Повіяв вітер степовий

Одна з найпоширеніших українських стрілецьких пісень. Донедавна цю пісню вважали народною, але нещодавно етнографи дізналися ймовірного автора твору. Ним виявився Іван Маркович Витвицький з Івано-Франківщини. Пісню "Повіяв вітер степовий" він присвятив своєму братові, який був січовим стрільцем і загинув у боях за незалежність України. Ця композиція також ввійшла в альбом "Наші партизани" співака Тараса Чубая, а також гуртів "Плач Єремії" та "Скрябін".

Місяць на небі, зіроньки сяють

Прониклива романтична композиція – "все про кохання, все про любов" – окриляє та зачіпає до глибини до душі. Ця пісня може стати чудовим зізнанням у почуттях!

Очерет мені був за колиску

Автором слів цієї пісні є поет Дмитро Фальківський, але вона вже давно стала народною, адже вважається справжнім гімном Полісся. У її простих словах є щось дійсно глибинне, що передає світовідчуття і світобачення поліщуків. Недарма її обожнював отаман УПА "Поліська Січ" Тараса Бульби – Боровець та його бойові побратими.

Летіла зозуля через мою хату

Нашу добірку завершуємо народною піснею в автентичному виконанні київського гурту "Древо". Насолоджуйтесь!

А яка народна пісня є Вашою улюбленою? Пишіть у коментарях!

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