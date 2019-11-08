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Крилаті вислови і цитати про українську мову, які актуальні досі
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З нагоди Дня писемності зібрали для вас вислови, цитати та афоризми про мову від відомих українських письменників, які звертаються до кожного з нас. Ці влучні висловлювання треба знати!
Збережіть собі ці красиві цитати про мову та плекайте рідне слово!
Вислови і цитати про мову
Мов поганих не існує в світі, є лише погані язики (А. Бортняк).
***
Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер).
***
У мові, як загалом у природі, все живе, все рухається... (Ян Нецислав Бодуен де Куртене).
***
Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити (Василь Сухомлинський).
***
Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного життя і сам її покидає й відрікається, виконує над собою самовбивство (Шафраник).
***
Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини (Й. Г. Гердер).
Це цікаво: Вірші про рідну мову – найкращі поезії
Висловлювання відомих людей про мову
Раби – це нація, котра не має Слова. Тому й не зможе захистить себе (Оксана Пахльовська).
***
Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє авнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).
***
Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).
***
Рiдна мова на чужинi ще милiшою стає (Павло Грабовський).
***
Мова – далеко не тільки "засіб спілкування", тобто передачі "вже готових думок", як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способомнародження тих думок: коли "нема мови", людині просто-напросто "нема чим думати" (Оксана Забужко).
***
"Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови... (Максим Рильський).
Вислови про мову від українських письменників
***
Яке прекрасне рідне слово!
Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).
***
Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови... Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).
***
Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна (Олександр Олесь).
***
Мова росте елементарно, разом з душею народу (Іван Франко).
***
Вислови Тараса Шевченка про мову
***
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б'ється – ожива,
Як їх почує!..
***
І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…
***
Мова рідна,
слово рідне,
хто вас забуває,
той у грудях не серденько,
тільки камінь має.
***
Не одцуравсь того слова,
Що мати співала,
Як малого повивала.
***
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У ïх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди ("Передмова до нездійсненного видання "Кобзаря").
***
5 висловів про мову від Ліни Костенко
***
Сім'я вже ж вільна і нова.
Та тільки мати ледь жива.
Вона була б і вмерла вже не раз,
Та все питає, і на смертнім ложі,
а де ж те Слово,
що його Тарас
коло людей поставив на сторожі?!.
***
Мова – це також обличчя народу, воно тяжко спотворене.
***
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.
***
У всіх народів мова – це засіб спілкування, у нас це – фактор відчуження. Не інтелектуальне надбання століть, не код порозуміння, не першоелемент літератури, а з важкої руки Імперії ще й досі для багатьох – це ознака націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озираються (…)
***
3 вислови про рідне слово від Лесі Українки
***
Слово – то мудрості промінь,
слово – то думка людська.
***
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
***
Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова.
***
А ось цікаве відео про колоритні компліменти українською мовою:
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