15 правил гігієни в тренажерному залі, які не можна порушувати

Здоровий спосіб життя може обернутися хворобами, якщо забувати тапочки для душу і змінне взуття. Розповідаємо про речі, які обов'язково треба брати з собою у тренажерний зал.

1. Приготуйте чистий комплект форми

Невідомо, чим керуються люди, які надягають один і той же одяг на тренування два рази поспіль, але це пора заборонити це законодавчо. Піт в спортзалі – звичайне явище, і в свіжому вигляді він практично не має запаху. Але на наступний день амбре буде карколомним – в буквальному сенсі слова.

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У спортзал треба ходити в чистому одязі

2. Беріть з собою взуття для душу і басейну

У роздягальні завжди є той, хто навшпиньки намагається добігти до душової і швидко там помитися, ніби завдяки цьому грибок його не помітить. Але це не працює, тому не забувайте гумові тапочки. Використовуйте їх також, коли переодягаєтеся, щоб не ставати босими ногами на підлогу.

Періодично таке взуття треба мити і дезінфікувати, щоб грибки трималися подалі від ньогою

3. Приносьте свій килимок для вправ на підлозі

На килимку має бути позначена лицьова сторона і та, якою його треба класти на підлогу. Однак на практиці шматок гуми крутять, як завгодно, наступають на нього як кросівками, так і босими ногами. А ви потім падаєте на нього лицем після рекордної за тривалістю планки – і це не обіцяє шкірі нічого хорошого. Якщо не хочете носити свій каремат – хоча б застеляйте килимок рушником.

4. Завжди перевзувайтеся в кросівки для залу

Якою б не була велика спокуса займатися в вуличних кросівках – не робіть цього. На підошві ви приносите бруд, фекалії, алергени. Під час бігута інших ритмічних вправ частки всього цього піднімаються в повітря і осідають на вашій шкірі і в легенях.

Звичайно, це правило спрацює ефективно, тільки якщо йому будуть слідувати всі. Але ви не можете відповідати за інших, тому почніть з себе.

5. Мийтеся перед тренуванням

Якщо приходите на тренування ввечері після роботи, легкий душ або хоча б миття стратегічних місць не буде зайвим. Видаліть залишки антиперспіранту, щоб вільно пітніти і позбутися від неприємного запаху, який неминуче з'являється протягом трудового дня. А заодно ви підбадьоритеся і приступите до тренування з новими силами.

Якщо без дезодоранту вам життя не миле, вибирайте той, що не блокує активність потових залоз. Декоративну косметику теж краще змити. Якщо, ви, звичайно, ходите в спортзал заради стрункого тіла, а не в пошуках стосунків.

Тренуватися краще без косметики

6. Тримайте руки подалі від лиця

Коли піт стікає з чола і застилає очі, змахуєш краплі з лиця, не помічаючи цього. Але задумайтеся: ви беретеся за грифи та канати, які пройшли через сотні рук. Дотики до шкіри і очей після цього можуть закінчитися прищами в першому випадку і кон'юнктивітом – в другому. Тому використовуйте спеціальну серветку.

7. Стеліть рушник на тренажери

Деякі відвідувачі спортзалу протирають тренажери перед використанням дезінфікатором. Але це забирає час і виглядає, м'яко кажучи, дивно. Якщо ви не готові до таких заходів, стеліть рушник. Це і вас вбереже від чужих виділень, і калюжу поту не залишить після заняття. Особливо актуальна ця порада для любителів мікрошортів і коротких топів.

І цілком логічно, що для того, щоб промокнути спітнілі частини тіла, це рушник вже не підходить. Інакше вам не уникнути проблем зі шкірою.

8. Використовуйте рукавички при роботі з гантелями

Берегти руки від мозолів треба не тільки задля естетики. Пухирі після контакту з грифами і рукоятками, які так і кишать бактеріями, можуть завдати чимало проблем.

І не забувайте прати рукавички, інакше вони самі перетворяться на джерело небезпеки.

9. Регулярно міняйте пляшку для пиття

Найкраща ємність вагами зроблена з металу, адже на ньому практично не скупчуються бактерії. Пластикові пляшки зручні і красиві, але їх варто періодично міняти, адже навіть після миття гарячою водою частина бактерій на них зберігається.

10. Дезінфікуйте навушники

Регулярно протирайте навушники спиртовою рідиною – це порада не тільки для спортзалу. На них накопичується піт і вушна сірка, що може стати причиною запалень.

Тренування під музику

11. Приймайте душ після басейну

Хлор, який додають в воду для дезінфекції, сушить шкіру і волосся. Краще змити з себе наліт цієї хімічної речовини. А після душу шкіру варто зволожити кремом.

12. Використовуйте рушник в сауні

Справа не тільки в гігієні і небажанні торкатися лавки, де вже сиділи інші голі люди. Об гаряче дерево можна просто обпектися.

13. Не ходіть в басейн з відкритими ранами

Поки поріз не заживе – краще посидіти вдома. Так ви уникнете інфікування, яке можливо, навіть якщо в спортклубі не жаліють хлорки.

14. Мийтеся після тренування

Як вже зазначалося раніше, бактерії охоче розмножуються на вашому одязі. Так що скоротіть контакт з ними: прийміть душ і переодягніться.

Одяг для тренувань має бути комфортним

15. Тримайте спортивну сумку в чистоті

Після тренування сумку краще розвантажити, щоб просушити її. Не забувайте і про періодичне прання. Одяг і кросівки не просто кидайте всередину, а складайте в пакети – це допоможе підтримувати чистоту.

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