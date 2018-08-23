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Названо умову ефективного тренування

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Як зробити тренування ефективнішими - фото 1
Як зробити тренування ефективнішими

Експерти розповіли, як зробити фізичні навантаження максимально ефективними.

Навіть періодичні заняття у залі можуть не одразу принести помітний результат, однак є річ, на яку варто зважати, щоб тренування пройшло ефективніше. Йдеться про те, що займатись потрібно щонайменше 40 хвилин.

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Тому, якщо потрібно позбутись зайвого жиру через фізичні навантаження, то варто знати, що спершу тіло використовує запаси глікогену, а вже толі спалює жир. Саме тому тренування з ціллю позбутись неприємних кілограмів має тривати не менше 40-45 хвилин у нормальному ритмі.

Відзначається, що також ефективно працюють кардіотренування вранці або заняття через 3-4 години після трапези.

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Як зробити тренування ефективнішими

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Джерело: cosmo.com.ua
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