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11 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 листопада – середа

Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Анастасія Овечниця та Авраамій Овчар.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день енергозбереження
  • Всесвітній день оригамі
  • День Незалежності Польщі
  • Всесвітній день шопінгу
  • День ветеранів у США
  • День захисту дітей в Хорватії
  • 1215 — скликано найбільший за історію середньовіччя Латеранський Вселенський собор.
  • 1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.
  • 1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше привезли хризантеми.
  • 1830 — проголошена держава Бельгія.
  • 1859 — вихід у світ поеми Тараса Шевченка "Марія".
  • 1872 — в Одесі заснованл Бессарабсько-Таврійський банк.
  • 1889 — Вашингтон офіційно став 42-м штатом США.
  • 1909 — стартувало будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.
  • 1918 — близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі було підписано Комп'єнське перемир'я, тобто капітуляцію Німецької імперії та завершення Першої світової війни
  • 1925 — у світ вийшла перша пластинка Луї Армстронга.
  • 1930 — запатентовано газовий холодильник, який вигадали Альберт Ейнштейн та Лео Сілард
  • 1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над «саботажниками».
  • 1940 — у США випустили перші авто "Джип"
  • 1952 — У Каліфорнії показали дія першого відеомагнітофона.
  • 1972 — США закрили свою останню військову базу у Республіці В'єтнам.
  • 1973 — Ізраїль і Єгипет погодили договір про завершення війни
  • 1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен показав перший у світі комп'ютерний вірус.
  • 1987 — картину Ван Гога "Іриси" продано за рекордну суму у $53,6 млн
  • 1990 — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.
  • 1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив рекордну суму у $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі.
11 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 434390

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИСТОПАДА

  • 1050 — Генріх IV, імператор Священної Римської імперії.
  • 1513 — Станіслав Оріховський, відомий український філософ доби Відродження.
  • 1579 — Франс Снейдерс, фламандський художник.
  • 1835 — Маттіас Йокумссон, національний поет Ісландії та автор ісландського державного гімну.
  • 1863 — Поль Синьяк, французький художник-імпресіоніст (Піщаний берег моря).
  • 1868 — Жан Едуар Вюйяр, французький художник, представник символізму й модерну.
  • 1919 — Юхим Березін, український актор, член дуету "Тарапунька і Штепсель".
  • 1919 — Ольга Кусенко, українська актриса.
  • 1922 — Курт Воннеґут, американський письменник-фантаст.
  • 1928 — Карлос Фуентес, мексиканський письменник.
  • 1958 — Вадим Сікорський, український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.
  • 1962 — Демі Мур, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання;
  • Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди;
  • Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;
  • Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.
11 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 434241

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, кричати та ображати когось;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу;
  • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

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