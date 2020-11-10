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11 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Анастасія Овечниця та Авраамій Овчар.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 11 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день енергозбереження
- Всесвітній день оригамі
- День Незалежності Польщі
- Всесвітній день шопінгу
- День ветеранів у США
- День захисту дітей в Хорватії
- 1215 — скликано найбільший за історію середньовіччя Латеранський Вселенський собор.
- 1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.
- 1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше привезли хризантеми.
- 1830 — проголошена держава Бельгія.
- 1859 — вихід у світ поеми Тараса Шевченка "Марія".
- 1872 — в Одесі заснованл Бессарабсько-Таврійський банк.
- 1889 — Вашингтон офіційно став 42-м штатом США.
- 1909 — стартувало будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.
- 1918 — близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі було підписано Комп'єнське перемир'я, тобто капітуляцію Німецької імперії та завершення Першої світової війни
- 1925 — у світ вийшла перша пластинка Луї Армстронга.
- 1930 — запатентовано газовий холодильник, який вигадали Альберт Ейнштейн та Лео Сілард
- 1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над «саботажниками».
- 1940 — у США випустили перші авто "Джип"
- 1952 — У Каліфорнії показали дія першого відеомагнітофона.
- 1972 — США закрили свою останню військову базу у Республіці В'єтнам.
- 1973 — Ізраїль і Єгипет погодили договір про завершення війни
- 1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен показав перший у світі комп'ютерний вірус.
- 1987 — картину Ван Гога "Іриси" продано за рекордну суму у $53,6 млн
- 1990 — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.
- 1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив рекордну суму у $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИСТОПАДА
- 1050 — Генріх IV, імператор Священної Римської імперії.
- 1513 — Станіслав Оріховський, відомий український філософ доби Відродження.
- 1579 — Франс Снейдерс, фламандський художник.
- 1835 — Маттіас Йокумссон, національний поет Ісландії та автор ісландського державного гімну.
- 1863 — Поль Синьяк, французький художник-імпресіоніст (Піщаний берег моря).
- 1868 — Жан Едуар Вюйяр, французький художник, представник символізму й модерну.
- 1919 — Юхим Березін, український актор, член дуету "Тарапунька і Штепсель".
- 1919 — Ольга Кусенко, українська актриса.
- 1922 — Курт Воннеґут, американський письменник-фантаст.
- 1928 — Карлос Фуентес, мексиканський письменник.
- 1958 — Вадим Сікорський, український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.
- 1962 — Демі Мур, американська акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання;
- Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди;
- Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;
- Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, кричати та ображати когось;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу;
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
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