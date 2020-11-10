11 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Анастасія Овечниця та Авраамій Овчар.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день енергозбереження

Всесвітній день оригамі

День Незалежності Польщі

Всесвітній день шопінгу

День ветеранів у США

День захисту дітей в Хорватії

1215 — скликано найбільший за історію середньовіччя Латеранський Вселенський собор.

1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.

1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше привезли хризантеми.

1830 — проголошена держава Бельгія.

1859 — вихід у світ поеми Тараса Шевченка "Марія".

1872 — в Одесі заснованл Бессарабсько-Таврійський банк.

1889 — Вашингтон офіційно став 42-м штатом США.

1909 — стартувало будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1918 — близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі було підписано Комп'єнське перемир'я, тобто капітуляцію Німецької імперії та завершення Першої світової війни

1925 — у світ вийшла перша пластинка Луї Армстронга.

1930 — запатентовано газовий холодильник, який вигадали Альберт Ейнштейн та Лео Сілард

1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над «саботажниками».

1940 — у США випустили перші авто "Джип"

1952 — У Каліфорнії показали дія першого відеомагнітофона.

1972 — США закрили свою останню військову базу у Республіці В'єтнам.

1973 — Ізраїль і Єгипет погодили договір про завершення війни

1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен показав перший у світі комп'ютерний вірус.

1987 — картину Ван Гога "Іриси" продано за рекордну суму у $53,6 млн

1990 — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.

1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив рекордну суму у $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИСТОПАДА

1050 — Генріх IV, імператор Священної Римської імперії.

1513 — Станіслав Оріховський, відомий український філософ доби Відродження.

1579 — Франс Снейдерс, фламандський художник.

1835 — Маттіас Йокумссон, національний поет Ісландії та автор ісландського державного гімну.

1863 — Поль Синьяк, французький художник-імпресіоніст (Піщаний берег моря).

1868 — Жан Едуар Вюйяр, французький художник, представник символізму й модерну.

1919 — Юхим Березін, український актор, член дуету "Тарапунька і Штепсель".

1919 — Ольга Кусенко, українська актриса.

1922 — Курт Воннеґут, американський письменник-фантаст.

1928 — Карлос Фуентес, мексиканський письменник.

1958 — Вадим Сікорський, український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.

1962 — Демі Мур, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання;

Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди;

Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;

Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, кричати та ображати когось;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу;

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

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