11 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду, а віряни вшановують пам'ять мученика Кира. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 липня в православній церкві вшановують мученика Кира. Упродовж свого життя він навернув до християнства багатьох людей. А під час гонінь мешкав в Аравійські пустелі. Де б Кир не ходив, навколо завжди було чимало людей, адже він не лише поширював віру, а й ще й був лікарем. Йому вдалось зцілювати хвороби завдяки своїм умінням та молитві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Сергій, Григорій, Йосип, Іван та Герман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день народонаселення

Всесвітній день шоколаду

Національний день моря у Китаї

День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі

День інженера в індійському штаті Телінгани

День бандонеона (різновид гармоніки) в Аргентині

Національний день мохіто в США

1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера зуміла відкрити Ґренландію

1700 — створено Берлінську академію наук

1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства було відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому

1943 — кульмінація Волинської трагедії

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА

2008 — Компанія Apple Inc. відкрила перший iPhone App Store

2014 — через ракетний обстріл з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових

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ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИПНЯ

1657 — Фрідріх I, курфюрст Бранденбурзький, перший прусський король

1920 — Юл Бріннер, американський актор українського походження (Король і я)

1934 — Джорджо Армані, знаменитий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, який заснував модний дім

1939 — Борис Нечерда, український поет-шестидесятник

1966 — Міура Кентаро, японський мангака, найвідомішим твором якого є популярна сейнен-манга "Берсерк"

1969 — Олег Гуцуляк, український письменник та філософ (Пошуки заповітного царства)

1996 — Алессія Кара, популярна канадська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чорниця почала активно дозрівати, то літо буде врожайним;

Якщо у небі чимало птахів, то скоро прийде негода;

Якщо польові квіти заквітли, то спека незабаром повернеться;

Якщо у цей день дощить, то осінь буде сонячною.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна кричати та сваритись;

Не можна стригти маленьких дітей;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна сумувати та зациклюватись на негативних думках.

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