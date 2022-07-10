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11 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду, а віряни вшановують пам'ять мученика Кира. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
11 липня в православній церкві вшановують мученика Кира. Упродовж свого життя він навернув до християнства багатьох людей. А під час гонінь мешкав в Аравійські пустелі. Де б Кир не ходив, навколо завжди було чимало людей, адже він не лише поширював віру, а й ще й був лікарем. Йому вдалось зцілювати хвороби завдяки своїм умінням та молитві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Сергій, Григорій, Йосип, Іван та Герман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день народонаселення
- Всесвітній день шоколаду
- Національний день моря у Китаї
- День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі
- День інженера в індійському штаті Телінгани
- День бандонеона (різновид гармоніки) в Аргентині
- Національний день мохіто в США
- 1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера зуміла відкрити Ґренландію
- 1700 — створено Берлінську академію наук
- 1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства було відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому
- 1943 — кульмінація Волинської трагедії
- 1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА
- 2008 — Компанія Apple Inc. відкрила перший iPhone App Store
- 2014 — через ракетний обстріл з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИПНЯ
- 1657 — Фрідріх I, курфюрст Бранденбурзький, перший прусський король
- 1920 — Юл Бріннер, американський актор українського походження (Король і я)
- 1934 — Джорджо Армані, знаменитий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, який заснував модний дім
- 1939 — Борис Нечерда, український поет-шестидесятник
- 1966 — Міура Кентаро, японський мангака, найвідомішим твором якого є популярна сейнен-манга "Берсерк"
- 1969 — Олег Гуцуляк, український письменник та філософ (Пошуки заповітного царства)
- 1996 — Алессія Кара, популярна канадська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чорниця почала активно дозрівати, то літо буде врожайним;
- Якщо у небі чимало птахів, то скоро прийде негода;
- Якщо польові квіти заквітли, то спека незабаром повернеться;
- Якщо у цей день дощить, то осінь буде сонячною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна кричати та сваритись;
- Не можна стригти маленьких дітей;
- Не можна тримати вдома поламані речі;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна сумувати та зациклюватись на негативних думках.
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