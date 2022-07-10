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11 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 липня – понеділок

Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають День народонаселення та День шоколаду, а віряни вшановують пам'ять мученика Кира. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 липня в православній церкві вшановують мученика Кира. Упродовж свого життя він навернув до християнства багатьох людей. А під час гонінь мешкав в Аравійські пустелі. Де б Кир не ходив, навколо завжди було чимало людей, адже він не лише поширював віру, а й ще й був лікарем. Йому вдалось зцілювати хвороби завдяки своїм умінням та молитві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Сергій, Григорій, Йосип, Іван та Герман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день народонаселення
  • Всесвітній день шоколаду
  • Національний день моря у Китаї
  • День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі
  • День інженера в індійському штаті Телінгани
  • День бандонеона (різновид гармоніки) в Аргентині
  • Національний день мохіто в США
  • 1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера зуміла відкрити Ґренландію
  • 1700 — створено Берлінську академію наук
  • 1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства було відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому
  • 1943 — кульмінація Волинської трагедії
  • 1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА
  • 2008 — Компанія Apple Inc. відкрила перший iPhone App Store
  • 2014 — через ракетний обстріл з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових
Pavel Subbotin on Unsplash - фото 509233
Pavel Subbotin on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИПНЯ

  • 1657 — Фрідріх I, курфюрст Бранденбурзький, перший прусський король
  • 1920 — Юл Бріннер, американський актор українського походження (Король і я)
  • 1934 — Джорджо Армані, знаменитий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, який заснував модний дім
  • 1939 — Борис Нечерда, український поет-шестидесятник
  • 1966 — Міура Кентаро, японський мангака, найвідомішим твором якого є популярна сейнен-манга "Берсерк"
  • 1969 — Олег Гуцуляк, український письменник та філософ (Пошуки заповітного царства)
  • 1996 — Алессія Кара, популярна канадська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо чорниця почала активно дозрівати, то літо буде врожайним;
  • Якщо у небі чимало птахів, то скоро прийде негода;
  • Якщо польові квіти заквітли, то спека незабаром повернеться;
  • Якщо у цей день дощить, то осінь буде сонячною.
Rostyslav Savchyn on Unsplash - фото 509234
Rostyslav Savchyn on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна кричати та сваритись;
  • Не можна стригти маленьких дітей;
  • Не можна тримати вдома поламані речі;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна сумувати та зациклюватись на негативних думках.

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