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Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову

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Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити з автентичними українськими словами, які поповнюють лексикон. Говори красиво та дивуй близьких своєю багатою мовою!

Розширюй свій словниковий запас неповторними українськими словами, вживай їх вдома і на роботі – і ти вразиш людей своєю начитаністю. Гайда!

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МАНДРІ́ВКА – чудовий синонім до слова "подорож". Вирушайте в мандри, адже оксамитовий сезон саме в розпалі. Гарної вам відпустки ;)

Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас

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ВИТРЕБЕ́НЬКИ – так говорять про наші примхи та забаганки, який часом достобіса. У переносному значенні витребеньками є також те, що не має практичного значення і служить для прикраси; іноді йдеться про страви чи напої, виготовлені незвичайним способом.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352518

ОКРИ́ЛЕНІСТЬ – неймовірний стан душевного піднесення, коли справді хочеться літати. Бажаємо тобі якомога частіше бути окриленим та сповненим натхнення.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352519

ПЛЕКА́ТИ – з любов'ю вирощувати, виховувати кого-, що-небудь; гарно ще казати "викохувати". Плекати також можна спогади, тобто з любов'ю зберігати їх в пам'яті.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352520

ДАЛЕЧІ́НЬ – саме туди ми відправляємось, коли хочемо відпочити від усіх проблем – у далекий край або далеку дорогу. Часом так говорять про далеке минуле або майбутнє.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352522

ЗА́ГРА́ВА – відблиск у небі яскравого світла або сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця. Не проґавте це дивовижне видовище, поки ще є сприятлива погода.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352523

ПАЛКИ́Й – у прямому значенні це той, що добре горить, швидко займається або має дуже високу температуру. Однак це слово може стати в пригоді в переносному значенні: бажаючи міцного здоров'я і безмежного щастя, не забудьте про палке (тобто пристрасне) кохання.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352524

ОТЕТЕРІ́ТИ – дієслово, яке якнайточніше описує розгублення. Коли ми збентежені від несподіванки чи з переляку настільки, що втратили здатність міркувати і рухатися, то ми просто отетеріли.

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352525

ЖУРБА́ – те саме, що туга, відчай, скорбота, жаль, печаль, сум, розпач, зажура, безнадія, скрута, смуток, хандра та, звісно, бентега. На щастя, українська мова дуже багата на синоніми, однак прикро, що стільки слів позначають невеселий настрій...

Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову - фото 352526

ПРИГОЛУ́БИТИ – проявляти ніжність, ласку, пестити когось; пригортати до серця та навіть давати притулок. Це все і врятує нас від 50 відтінків журби!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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