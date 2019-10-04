10 звичок іспанців, які роблять їх щасливими

Іспанці офіційно визнані однією з найздоровіших націй на планеті. У них найбільша тривалість життя серед усіх європейців, а також вони знають, як насолоджуватися кожним днем, і вміють грамотно поєднувати роботу і особисте життя. Як це їм вдається – читайте далі!

Ділимось з вами кількома звичками типових іспанців, які допомагають їм добре почуватися та тішитися кожному дню життя.

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Вирощуйте овочі самі

Ця порада підходить не тільки для тих, хто живе у приватних будинках. Навіть у міських квартирах можна дозволити собі виділити кілька десятків квадратних сантиметрів на балконі або підвіконні для зелені або помідорів чері. В Іспанії багато домогосподарства мають землю, на ній власники вирощують повний сезонний запас овочів. Це відмінний спосіб заощадити і при цьому добре і корисно харчуватися. Крім того, догляд за рослинами неабияк заспокоює та дозволяє знаходити заняття всім, хто мешкає у вашій оселі.

Займіться вирощуванням овочів самостійно

Ходіть за покупками на ринок

Якщо у вас немає ні часу, ні місця для власного городика, не переживайте. Сезонні продукти завжди можна знайти на місцевому ринку. Іспанці завжди віддають перевагу ринку, а не великим гіпермаркетам. Вони знайомляться з продавцями, отримуючи від них найкращі м'ясо та рибу, а також цінні поради та рецепти, як найкраще їх приготувати. Ринок, вважають іспанці, не просто місце для покупок. Це можливість поспілкуватися та попліткувати з власниками і навіть зі своїми сусідами.

Повертайтеся іноді у своє село

У кожного жителя іспанського міста є своє пуебло – земля їхніх предків або, цілком можливо, власність, яка колись належала їх бабусі та дідусю. Щось на зразок старовинного маєтку або будинку в селі. Саме туди іспанці повертаються на свята, дні святих, або щоб врятуватися від спеки або суєти міського життя. Іспанці завжди пишаються своїми пуебло і з задоволенням запрошують іноземних друзів відвідати це місце.

Не полінуйтесь з'їздити на малу батьківщину

Насолоджуйтесь довгими неквапливими обідами

Обід вважається найважливішим прийомом їжі в Іспанії. І тут ні в якому разі не можна поспішати. До речі, раніше перерви на обід тривали по дві години. Взяти з собою бутерброд і з'їсти його за робочим столом – це точно не по-іспанськи. Так ніхто не робить навіть у великих компаніях. Окремо варто сказати про обіди у вихідні та святкові дні. Зазвичай такий обід починається з аперитиву – келих вермуту або хересу з зеленими оливками. І триває щонайменше три години. Це час для спілкування всієї родини, родичів або друзів.

Дотримуйтесь сієсти

Для більшості працюючих людей сієста вже не є частиною повсякденного життя. Однак у вихідні і в свята, і особливо влітку в спеку, сієста дуже важлива. Навіть дослідження вчених показали, що короткий післяобідній сон приносить велику користь для здоров'я. Він знижує стрес, поліпшує увагу та пам'ять.

Обідній сон – ідеальне заняття

Беріть відпустку на весь серпень

Життя в більшій частині Іспанії зупиняється в серпні. Закриваються підприємства та ресторани, вулиці стають порожні. Важко знайти навіть хімчистку. Всі кидають роботу і направляються за місто або в найближчий басейн. Серпень – це місяць, щоб провести час з сім'єю, зустрітися зі старими друзями, погуляти на місцевих святах, втекти від нещадної міської спеки.

Спілкуйтеся з людьми різного віку

Іспанці надзвичайно товариські. Досить рідкісні випадку, коли хтось сидить один в ресторані або йде наодинці в кіно. Покоління тут не розділені між собою. На обідах у вихідний день збирається вся родина від прабабусь до немовлят. Тераси кафе заповнені до пізньої ночі. Можна побачити, як батьки спілкуються, а діти грають між собою. Під час святкувань в заходах беруть участь люди різного віку. Ніхто не вважається занадто старим чи молодим, щоб добре провести час.

Спілкуйтесь не лише з однолітками

Не бійтеся близькості

Забудьте про рукостискання, щоб привітати когось в Іспанії. Ці люди завжди цілуються при зустрічі. Всього два поцілунки. Вони доречні навіть при першому знайомстві. Чоловіки іноді ще вдаряють один одного по спині. Після першого поцілунку, обов'язково йде другий. А якщо ви навіть простягнете руку для рукостискання, вас все одно обіймуть та поцілують двічі. Викиньте з голови ідею про поширення мікробів. Станьте тактильнішми. Фізичний контакт дозволяє вироблятися гормону гарного самопочуття окситоцину.

Випивайте розумно

Попри те, що в Іспанії повно барів, а вживання алкоголю – невід'ємна частина повсякденної культури, тут не заведено напиватися. Іспанська вечір передбачає відвідування відразу кількох різних місць. І це історія більше про спілкування, а не про алкоголь.

Випивайте з розумом

Вчіться не поспішати

Якщо ви в Іспанії вперше, то, наприклад, довге обслуговування в ресторані може вас засмутити. Але немає сенсу лаятися, навіть якщо ваш іспанський друг запізнився на зустріч на пів години. Або, коли група бабусь окупувала весь тротуар, щоб поспілкуватися одна з одною. Життя стане значно простішим, якщо ви просто дозволите собі плисти за течією життя. А для цього зробіть глибокий вдих і просто розслабтеся.

Як бачите, нам є багато чого повчитися в іспанців, аби зробити своє життя бодай на краплинку позитивнішим і радіснішим!

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