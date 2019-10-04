Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

10 звичок іспанців, які роблять їх щасливими

  • 18
Ці поради зроблять ваше життя щасливішим - фото 1
Ці поради зроблять ваше життя щасливішим

Іспанці офіційно визнані однією з найздоровіших націй на планеті. У них найбільша тривалість життя серед усіх європейців, а також вони знають, як насолоджуватися кожним днем, і вміють грамотно поєднувати роботу і особисте життя. Як це їм вдається – читайте далі!

Ділимось з вами кількома звичками типових іспанців, які допомагають їм добре почуватися та тішитися кожному дню життя.

Зверніть увагу: Дурниці, через які сваряться всі пари

Вирощуйте овочі самі

Ця порада підходить не тільки для тих, хто живе у приватних будинках. Навіть у міських квартирах можна дозволити собі виділити кілька десятків квадратних сантиметрів на балконі або підвіконні для зелені або помідорів чері. В Іспанії багато домогосподарства мають землю, на ній власники вирощують повний сезонний запас овочів. Це відмінний спосіб заощадити і при цьому добре і корисно харчуватися. Крім того, догляд за рослинами неабияк заспокоює та дозволяє знаходити заняття всім, хто мешкає у вашій оселі.

Займіться вирощуванням овочів самостійно - фото 359530
Займіться вирощуванням овочів самостійно

Ходіть за покупками на ринок

Якщо у вас немає ні часу, ні місця для власного городика, не переживайте. Сезонні продукти завжди можна знайти на місцевому ринку. Іспанці завжди віддають перевагу ринку, а не великим гіпермаркетам. Вони знайомляться з продавцями, отримуючи від них найкращі м'ясо та рибу, а також цінні поради та рецепти, як найкраще їх приготувати. Ринок, вважають іспанці, не просто місце для покупок. Це можливість поспілкуватися та попліткувати з власниками і навіть зі своїми сусідами.

Повертайтеся іноді у своє село

У кожного жителя іспанського міста є своє пуебло – земля їхніх предків або, цілком можливо, власність, яка колись належала їх бабусі та дідусю. Щось на зразок старовинного маєтку або будинку в селі. Саме туди іспанці повертаються на свята, дні святих, або щоб врятуватися від спеки або суєти міського життя. Іспанці завжди пишаються своїми пуебло і з задоволенням запрошують іноземних друзів відвідати це місце.

Не полінуйтесь з'їздити на малу батьківщину - фото 359531
Не полінуйтесь з'їздити на малу батьківщину

Насолоджуйтесь довгими неквапливими обідами

Обід вважається найважливішим прийомом їжі в Іспанії. І тут ні в якому разі не можна поспішати. До речі, раніше перерви на обід тривали по дві години. Взяти з собою бутерброд і з'їсти його за робочим столом – це точно не по-іспанськи. Так ніхто не робить навіть у великих компаніях. Окремо варто сказати про обіди у вихідні та святкові дні. Зазвичай такий обід починається з аперитиву – келих вермуту або хересу з зеленими оливками. І триває щонайменше три години. Це час для спілкування всієї родини, родичів або друзів.

Дотримуйтесь сієсти

Для більшості працюючих людей сієста вже не є частиною повсякденного життя. Однак у вихідні і в свята, і особливо влітку в спеку, сієста дуже важлива. Навіть дослідження вчених показали, що короткий післяобідній сон приносить велику користь для здоров'я. Він знижує стрес, поліпшує увагу та пам'ять.

Обідній сон – ідеальне заняття - фото 359532
Обідній сон – ідеальне заняття

Беріть відпустку на весь серпень

Життя в більшій частині Іспанії зупиняється в серпні. Закриваються підприємства та ресторани, вулиці стають порожні. Важко знайти навіть хімчистку. Всі кидають роботу і направляються за місто або в найближчий басейн. Серпень – це місяць, щоб провести час з сім'єю, зустрітися зі старими друзями, погуляти на місцевих святах, втекти від нещадної міської спеки.

Спілкуйтеся з людьми різного віку

Іспанці надзвичайно товариські. Досить рідкісні випадку, коли хтось сидить один в ресторані або йде наодинці в кіно. Покоління тут не розділені між собою. На обідах у вихідний день збирається вся родина від прабабусь до немовлят. Тераси кафе заповнені до пізньої ночі. Можна побачити, як батьки спілкуються, а діти грають між собою. Під час святкувань в заходах беруть участь люди різного віку. Ніхто не вважається занадто старим чи молодим, щоб добре провести час.

Спілкуйтесь не лише з однолітками - фото 359533
Спілкуйтесь не лише з однолітками

Не бійтеся близькості

Забудьте про рукостискання, щоб привітати когось в Іспанії. Ці люди завжди цілуються при зустрічі. Всього два поцілунки. Вони доречні навіть при першому знайомстві. Чоловіки іноді ще вдаряють один одного по спині. Після першого поцілунку, обов'язково йде другий. А якщо ви навіть простягнете руку для рукостискання, вас все одно обіймуть та поцілують двічі. Викиньте з голови ідею про поширення мікробів. Станьте тактильнішми. Фізичний контакт дозволяє вироблятися гормону гарного самопочуття окситоцину.

Випивайте розумно

Попри те, що в Іспанії повно барів, а вживання алкоголю – невід'ємна частина повсякденної культури, тут не заведено напиватися. Іспанська вечір передбачає відвідування відразу кількох різних місць. І це історія більше про спілкування, а не про алкоголь.

Випивайте з розумом - фото 359534
Випивайте з розумом

Вчіться не поспішати

Якщо ви в Іспанії вперше, то, наприклад, довге обслуговування в ресторані може вас засмутити. Але немає сенсу лаятися, навіть якщо ваш іспанський друг запізнився на зустріч на пів години. Або, коли група бабусь окупувала весь тротуар, щоб поспілкуватися одна з одною. Життя стане значно простішим, якщо ви просто дозволите собі плисти за течією життя. А для цього зробіть глибокий вдих і просто розслабтеся.

Як бачите, нам є багато чого повчитися в іспанців, аби зробити своє життя бодай на краплинку позитивнішим і радіснішим!

Читайте також: Фрази, які вимовляють тільки, коли кохають

Джерело: The Local
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3147
Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською
  • 02 жовтня, 17:20
  • 33579
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 149
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне