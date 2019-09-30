На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Фрази, які вимовляють тільки, коли кохають
-
- 100
Ми зібрали слова, почувши які ви можете бути впевнені: вас щиро кохають.
Фраза довіри
Жінка: Я відчуваю, що можу розповісти тобі все, що завгодно. Чоловік: Мені не треба нічого приховувати від тебе, мені з тобою легко. Найвищою точкою довіри для жінки є відверта розмова. Жінки можуть розмовляти про що завгодно, але найбільш трепетні спогади і переживання вони довіряють тільки близькій людині.
Читайте також: Знаки Зодіаку, які мають кармічний зв'язок
Фраза поступки
Жінка: Давай спробуємо один одного зрозуміти. Чоловік: Я готовий піти на компроміс. У будь-якій парі, навіть дуже люблячій можуть виникати суперечки. А от як ці суперечки вирішуються, в мирному темпі або з агресією, і показує систему збудованих близьких стосунків.
Фраза найвищої близькості
Жінка: Я собі подобаюся поруч з тобою. Чоловік: Мені хочеться бути кращим поруч з тобою. У стані найвищої близькості, кохання, трепету жінка все одно говорить про себе. Чоловік каже про дії. Він хоче бути ще крутішим, кращим, захищати свою жінку від проблем.
Фраза інтересу
Жінка: Що ти відчуваєш, коли (наприклад, дивишся на мене). Чоловік: А от як ти гадаєш? Іноді чоловікові важко відповісти на питання, що він відчуває. Такі питання часом призводять його в замішання. Жінці ж важливо знати, про що він думає, залізти до нього в голову і трохи навести ладу. Не в його, а в своїх думках. Чоловік, у свою чергу, цікавиться конкретними речами. І якщо він запитує саме вашу думку, знайте, що з його почуттями все в порядку.
І ще: Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
22:51Як зварити кукурудзу, щоб вона була смачна і соковита
-
22:42Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку, і це не iPhone
-
22:22Будні американських підлітків у архівних знімках
-
22:12Дуже дивні справи: стало відомо про роботу над четвертим сезоном
-
21:50Надя Дорофєєва похвалилася ніжками у білизні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:43Від цього виду чаю слід відмовитися негайно
-
21:24Фрази, які вимовляють тільки, коли кохають
-
21:13У мережі розкрили секрет обробки задньої панелі iPhone 11 Pro
-
21:001 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Скільки витрачають іноземці під час подорожей в Україну
-
20:45Серіал Вибір матері 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету
-
20:33Експерти назвали найкращі олії для догляду за волоссям
-
20:224 серіали для любителів заплутаних детективних історій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:13Чому віддає перевагу покоління Z під час подорожей: цікаве дослідження
-
19:53Як обрати найкорисніший для здоров'я кефір
-
19:42Новий Mercedes-Benz C-Class отримає автопілот від S-Class
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
19:22Гурт KAZKA знову звинуватили в плагіаті: відео
-
18:50Нові подробиці закону про легалізацію грального бізнесу
-
18:42Глава OnePlus пояснив, чому смартфони досі не підтримують безпровідну зарядку
-
18:22Розкрита головна підступність пральних машин
-
18:12Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото
-
18:00Гороскоп на 1 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять
-
15:15Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця
-
13:15Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите
-
00:05Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі
- 29 вересня
-
20:20Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
-
17:50Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
-
14:15Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
12:18Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
-
10:19Найкраща поп-музика вересня: плейлист нових хітів місяця
-
08:16Погода в Україні 29 вересня: бабине літо та дощі
- 28 вересня
-
21:30Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото
-
19:43Навіщо треба обов'язково ставити склянку з водою у мікрохвильовку
-
16:33Створена карта найпопулярніших прізвищ у різних країнах
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
08:15Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління
- 27 вересня
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози