Фрази, які вимовляють тільки, коли кохають

Ми зібрали слова, почувши які ви можете бути впевнені: вас щиро кохають.

Фраза довіри

Жінка: Я відчуваю, що можу розповісти тобі все, що завгодно. Чоловік: Мені не треба нічого приховувати від тебе, мені з тобою легко. Найвищою точкою довіри для жінки є відверта розмова. Жінки можуть розмовляти про що завгодно, але найбільш трепетні спогади і переживання вони довіряють тільки близькій людині.

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Фраза поступки

Жінка: Давай спробуємо один одного зрозуміти. Чоловік: Я готовий піти на компроміс. У будь-якій парі, навіть дуже люблячій можуть виникати суперечки. А от як ці суперечки вирішуються, в мирному темпі або з агресією, і показує систему збудованих близьких стосунків.

Фраза найвищої близькості

Жінка: Я собі подобаюся поруч з тобою. Чоловік: Мені хочеться бути кращим поруч з тобою. У стані найвищої близькості, кохання, трепету жінка все одно говорить про себе. Чоловік каже про дії. Він хоче бути ще крутішим, кращим, захищати свою жінку від проблем.

Близькість у стосунках

Фраза інтересу

Жінка: Що ти відчуваєш, коли (наприклад, дивишся на мене). Чоловік: А от як ти гадаєш? Іноді чоловікові важко відповісти на питання, що він відчуває. Такі питання часом призводять його в замішання. Жінці ж важливо знати, про що він думає, залізти до нього в голову і трохи навести ладу. Не в його, а в своїх думках. Чоловік, у свою чергу, цікавиться конкретними речами. І якщо він запитує саме вашу думку, знайте, що з його почуттями все в порядку.

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