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Дурниці, через які сваряться всі пари

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Кохайтеся! - фото 1
Кохайтеся! / soulpost

Якщо ви живете разом зі своїм партнером, то напевно сварилися хоча б через один з цих ірраціональних приводів.

Виключення світла. Коли ви вже у теплому ліжечку, буває складно домовитися, хто має покинути теплу постіль, щоб вимкнути світло.

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Розкидані речі. Навіть найбільш толерантні пари періодично сваряться, коли хтось вкотре спіткнеться через чужі шкарпетки або гребінець.

Вологий рушник на ліжку. Мокрі простирадла ще можна було б пережити. Але як стерпіти те, що вологий рушник валяється саме на вашому боці ліжку?

Чужий будильник. Ви воліли б спокійно спати, а не слухати, як ваш сусід по ліжку десять разів переводить будильник "ще на п'ять хвилиночок".

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Гучність телевізора. Один партнер все ще не чує, що говорить диктор, інший боїться ось-ось оглухнути. Непроста ситуація, в якій практично неможливо знайти компроміс.

Волосся на милі. Раптово покрите волоссям мило це не така серйозна проблема, як загроза ядерної війни, але наслідки може мати настільки ж руйнівні.

Невдалі фотографії. Партнер вкотре виклав фотографію, яку ви б вважали за краще спалити разом з фотоапаратом. Логічно почати з'ясовувати, за що він вам мстить.

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Підозрілі лайки. Навіть у неревнивих людей можуть виникнути питання, якщо ви щедро обсипали когось привабливого лайками або компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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