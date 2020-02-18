Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"

Українська мова – унікальна та багата, адже вона розвивалась під впливом історичних та культурних змін. Проте чимало слів, які раніше були в щоденному ужитку наших предків, тепер маловідомі. Зокрема – синоніми до слова "лютий".

Попри кліматичні зміни, останній місяць зими українською мовою називається "лютий". Ця назва походить від погоди, яка була у цей час здавна в Україні.

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Звичайно, лютий останні роки не такий сніжний та затяжний, як було раніше. Але назва закріпилася ще тоді, коли взимку лежало багато снігу та снігових заметів, а саме – з кінця 19 століття. Близькі до української – назви білоруською (люты) та польською мовою (luty).

Отже, назва "лютий" пов'язана з погодними умовами. Деякі синоніми до назви лютого пов'язані з погодними явищами, приміром, "громник". Це зумовлено тим, що 15 лютого відзначають Стрітення – свято, на яке зима стрічається з весною. Тоді після серйозних морозів були перші теплі дні, від чого й могла трапитися громовиця.

Щоб зрозуміти повну мовну картину, ознайомтеся з іншими назвами останнього зимового місяця від проєкту Р.І.Д:

Синоніми до слова "лютий"

крутень

зимобор

криводоріг

казибрід

казидорога

межень (межа між зимою та весною)

лютень

бокогрій

громник

Цікаво, що за твердженнями Якова Головацького слова "казибрід, казидорога" походять від лексичного "казитися", тобто означають впадати в лють або ж скаженіти.

Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

Насправді синонімів до цього слова значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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