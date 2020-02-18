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Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"
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Українська мова – унікальна та багата, адже вона розвивалась під впливом історичних та культурних змін. Проте чимало слів, які раніше були в щоденному ужитку наших предків, тепер маловідомі. Зокрема – синоніми до слова "лютий".
Попри кліматичні зміни, останній місяць зими українською мовою називається "лютий". Ця назва походить від погоди, яка була у цей час здавна в Україні.
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Звичайно, лютий останні роки не такий сніжний та затяжний, як було раніше. Але назва закріпилася ще тоді, коли взимку лежало багато снігу та снігових заметів, а саме – з кінця 19 століття. Близькі до української – назви білоруською (люты) та польською мовою (luty).
Отже, назва "лютий" пов'язана з погодними умовами. Деякі синоніми до назви лютого пов'язані з погодними явищами, приміром, "громник". Це зумовлено тим, що 15 лютого відзначають Стрітення – свято, на яке зима стрічається з весною. Тоді після серйозних морозів були перші теплі дні, від чого й могла трапитися громовиця.
Щоб зрозуміти повну мовну картину, ознайомтеся з іншими назвами останнього зимового місяця від проєкту Р.І.Д:
Синоніми до слова "лютий"
- крутень
- зимобор
- криводоріг
- казибрід
- казидорога
- межень (межа між зимою та весною)
- лютень
- бокогрій
- громник
Цікаво, що за твердженнями Якова Головацького слова "казибрід, казидорога" походять від лексичного "казитися", тобто означають впадати в лють або ж скаженіти.
Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!
Насправді синонімів до цього слова значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!
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