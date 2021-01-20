На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 ознак, які свідчать про наявність проблем зі сном
-
- 13
Різкі рухи під час сну, нездатність прокинутися по будильнику, скрегіт зубів, говоріння, хропіння – ці й інші ознаки вказують на дуже погану якість сну. На них фахівці з Німеччини рекомендують звернути увагу, щоб внести позитивні зміни у свій відпочинок протягом ночі.
В умовах пандемії дуже багато людей почали скаржитися на поганий сон. Але як насправді зрозуміти, що якість сну дійсно погіршилася, і з цією проблемою потрібно звертатися до лікарів? Журнал Freundin (Німеччина) опублікував 10 ознак, що вказують на дуже погану якість сну.
Це цікаво: 3 незвичні ознаки, що ви надто довго перебуваєте у сидячому положенні
1. Нездатність швидко заснути. Лягаючи в ліжко, ви довго не можете заснути, а якщо засинаєте, то незабаром знову прокидаєтеся і не можете знову заснути.
2. Сон не триває безперервно всю ніч. Нічні пробудження, після яких не виходить знову швидко провалитися у сон, теж свідчать про проблему.
3. Пропущений будильник. За словами експертів, якщо людина не чує свій будильник, можливо, його дзвінок занадто тихий або ж ви ще перебуваєте у фазі глибокого сну. Це значить, що часу для сну має бути більше.
4. Ходіння уві сні. Так званий лунатизм частіше проявляється у дітей, але дорослі люди теж ходять або здійснюють інші дії уві сні. Ця особливість може бути спадковою та частіше проявляється на тлі дефіциту сну, а також стресів.
5. Різкі рухи. Якщо ваші руки або ноги періодично смикаються і різко ворушаться протягом ночі (особливо у першій половині), ви можете прокидатися кілька разів за ніч, навіть не усвідомлюючи цього, – попереджають медики. Причини нічного посмикування поки не з'ясовані. Якщо ви знаєте, що вночі смикаєте кінцівками, а вдень страждаєте від сильної втоми, краще не затягувати з візитом до лікаря.
6. Скрипіння зубами. Люди, які скриплять зубами вночі, в основному роблять це через стрес. Для них самих такий скрип часто залишається непоміченим. Якщо на скрип вказують інші люди, або ви відчуваєте дивний біль у щелепі, зверніться до стоматолога, він розпізнає ознаки зносу зубів і навчить користуватися ортодонтичною шиною, що захищає від зубовного скреготу.
7. Говоріння вночі. В основному, нічними базіками виявляються діти та чоловіки. Підсилюють схильність до нічного говорінню стреси, а також спека.
8. Хропіння. При хропінні м'язи горла розслабляються, а м'яке піднебіння починає вібрувати. Це звужує дихальні шляхи, а в положенні лежачи на спині основа язика відкидається назад, що посилює звук хропіння. Багато людей, які страждають від хропіння, несвідомо прокидаються від власного шуму, який перериває сон. Дуже гучне хропіння може бути симптомом небезпечного своїми наслідками стану нічного апное, про нього потрібно обов'язково розповісти лікареві.
9. Пітливість. Наш природний ритм сну забезпечує нормальне зниження температури тіла вночі. Однак, якщо температура в приміщенні занадто висока або ковдра занадто товста, температуру тіла знизити не можна – це може привести до потовиділення та порушень сну.
10. Втома. Той факт, що ви швидко втомлюєтеся або часто відчуваєте втому протягом дня, може бути пов'язаний з дефіцитом сну – у тому числі й через причини, наведені вище. Подібне відчуття втоми протягом декількох тижнів має стати приводом записатися на прийом до лікаря.
Пам'ятайте про те, що сон – надзвичайно важлива складова вашого міцного здоров'я. Тож не забувайте приділяти йому 7-8 годин на день. Якщо цього не робити, ви почуватиметеся стомленими з самого ранку, а ваша продуктивність буде вкрай низькою.
Читайте також: Три залізних правила корисної кави
-
21:48Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень
-
21:1921 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:4810 ознак, які свідчать про наявність проблем зі сном
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
19:53Як виглядає найкрутіший автосалон Cadillac з розкішним інтер'єром
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:33Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео
-
19:23В Японії через сніговий шторм зіткнулися 140 автомобілів: відео масштабної ДТП
-
19:15Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix
-
19:00Місячний календар стрижок на лютий 2021: дні, коли стригти волосся
-
18:52Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів
-
18:40Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів
-
18:24Гороскоп на 21 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:51Набір карток Pokemon продали за 400 тисяч доларів: це новий рекорд
-
17:45В Ірландії шукають двох доглядачів віддаленого острова: що потрібно робити
-
17:27Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
17:05ТОП 5 бюджетних порад, як зробити дім затишним та комфортним
-
16:51Джонні Депп з'явився у Сімейці Адамсів: круте відео, яке з'явилося завдяки нейромережі
-
16:42У Європі з'явилися гендерно-нейтральні гральні карти: як вони виглядають
-
16:23Прощай, 2020-й рік: Volkswagen представила новий Polo у незвичайному кольорі
-
16:10Дослідники показали спосіб носити маски, який дає подвійний захист від COVID-19
-
15:47Ейфорія: HBO випустив трейлер другого спеціального епізоду серіалу
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня