10 ознак, які свідчать про наявність проблем зі сном

Різкі рухи під час сну, нездатність прокинутися по будильнику, скрегіт зубів, говоріння, хропіння – ці й інші ознаки вказують на дуже погану якість сну. На них фахівці з Німеччини рекомендують звернути увагу, щоб внести позитивні зміни у свій відпочинок протягом ночі.

В умовах пандемії дуже багато людей почали скаржитися на поганий сон. Але як насправді зрозуміти, що якість сну дійсно погіршилася, і з цією проблемою потрібно звертатися до лікарів? Журнал Freundin (Німеччина) опублікував 10 ознак, що вказують на дуже погану якість сну.

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1. Нездатність швидко заснути. Лягаючи в ліжко, ви довго не можете заснути, а якщо засинаєте, то незабаром знову прокидаєтеся і не можете знову заснути.

2. Сон не триває безперервно всю ніч. Нічні пробудження, після яких не виходить знову швидко провалитися у сон, теж свідчать про проблему.

3. Пропущений будильник. За словами експертів, якщо людина не чує свій будильник, можливо, його дзвінок занадто тихий або ж ви ще перебуваєте у фазі глибокого сну. Це значить, що часу для сну має бути більше.

4. Ходіння уві сні. Так званий лунатизм частіше проявляється у дітей, але дорослі люди теж ходять або здійснюють інші дії уві сні. Ця особливість може бути спадковою та частіше проявляється на тлі дефіциту сну, а також стресів.

5. Різкі рухи. Якщо ваші руки або ноги періодично смикаються і різко ворушаться протягом ночі (особливо у першій половині), ви можете прокидатися кілька разів за ніч, навіть не усвідомлюючи цього, – попереджають медики. Причини нічного посмикування поки не з'ясовані. Якщо ви знаєте, що вночі смикаєте кінцівками, а вдень страждаєте від сильної втоми, краще не затягувати з візитом до лікаря.

6. Скрипіння зубами. Люди, які скриплять зубами вночі, в основному роблять це через стрес. Для них самих такий скрип часто залишається непоміченим. Якщо на скрип вказують інші люди, або ви відчуваєте дивний біль у щелепі, зверніться до стоматолога, він розпізнає ознаки зносу зубів і навчить користуватися ортодонтичною шиною, що захищає від зубовного скреготу.

7. Говоріння вночі. В основному, нічними базіками виявляються діти та чоловіки. Підсилюють схильність до нічного говорінню стреси, а також спека.

8. Хропіння. При хропінні м'язи горла розслабляються, а м'яке піднебіння починає вібрувати. Це звужує дихальні шляхи, а в положенні лежачи на спині основа язика відкидається назад, що посилює звук хропіння. Багато людей, які страждають від хропіння, несвідомо прокидаються від власного шуму, який перериває сон. Дуже гучне хропіння може бути симптомом небезпечного своїми наслідками стану нічного апное, про нього потрібно обов'язково розповісти лікареві.

9. Пітливість. Наш природний ритм сну забезпечує нормальне зниження температури тіла вночі. Однак, якщо температура в приміщенні занадто висока або ковдра занадто товста, температуру тіла знизити не можна – це може привести до потовиділення та порушень сну.

10. Втома. Той факт, що ви швидко втомлюєтеся або часто відчуваєте втому протягом дня, може бути пов'язаний з дефіцитом сну – у тому числі й через причини, наведені вище. Подібне відчуття втоми протягом декількох тижнів має стати приводом записатися на прийом до лікаря.

Пам'ятайте про те, що сон – надзвичайно важлива складова вашого міцного здоров'я. Тож не забувайте приділяти йому 7-8 годин на день. Якщо цього не робити, ви почуватиметеся стомленими з самого ранку, а ваша продуктивність буде вкрай низькою.

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