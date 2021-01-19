Три залізних правила корисної кави

Як отримати максимальну користь з улюбленої кави? Відповідає лікарка-дієтолог Наталія Денисова.

Горня кави – це не сніданок

Лікарка настійно не рекомендує пити каву замість сніданку, на порожній шлунок. Таким чином ви пошкоджуєте слизову оболонку шлунково-кишкового тракту ефірними оліями, що містяться в каві. Найбільше цього правила мають дотримуватися люди з гастритом або виразкою.

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Міцну каву можна запити водою

Кофеїн завжди мав сечогінний ефект: він допомагає організму виводити зайві рідини за короткий час. Але щоб не сталося зневоднення, велику кількість кави фахівці рекомендують запивати водою. Це допоможе відновити баланс води.

Пийте каву з корисними добавками

Кавомани вважають, що пити каву з цукром нерозумно. Але що робити, якщо гіркота кави не подобається, а підбадьорливого напою все одно хочеться? Замініть цукор на улюблені, а головне корисні спеції. Солодощів додасть звичайна кориця. Якщо хочете пікантних ноток, використовуйте гвоздику. Гурмани вживають каву з гострим меленим перцем.

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