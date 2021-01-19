Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Три залізних правила корисної кави

  • 1
Кава - фото 1
Кава / pinterest

Як отримати максимальну користь з улюбленої кави? Відповідає лікарка-дієтолог Наталія Денисова.

Горня кави це не сніданок

Лікарка настійно не рекомендує пити каву замість сніданку, на порожній шлунок. Таким чином ви пошкоджуєте слизову оболонку шлунково-кишкового тракту ефірними оліями, що містяться в каві. Найбільше цього правила мають дотримуватися люди з гастритом або виразкою.

І ще: Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів

Міцну каву можна запити водою

Кофеїн завжди мав сечогінний ефект: він допомагає організму виводити зайві рідини за короткий час. Але щоб не сталося зневоднення, велику кількість кави фахівці рекомендують запивати водою. Це допоможе відновити баланс води.

Пийте каву з корисними добавками

Кавомани вважають, що пити каву з цукром нерозумно. Але що робити, якщо гіркота кави не подобається, а підбадьорливого напою все одно хочеться? Замініть цукор на улюблені, а головне корисні спеції. Солодощів додасть звичайна кориця. Якщо хочете пікантних ноток, використовуйте гвоздику. Гурмани вживають каву з гострим меленим перцем.

Три залізних правила корисної кави - фото 443878

Це цікаво: Як не захворіти після водохресного купання: поради лікаря

Джерело: aport
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
  • 13 cічня, 17:25
  • 1895
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 513
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2768077
Загрузка...
Новини