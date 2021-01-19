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3 незвичні ознаки, що ви надто довго перебуваєте у сидячому положенні

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Ці ознаки свідчать, що ви надто довго сидите - фото 1
Ці ознаки свідчать, що ви надто довго сидите

За столом, на дивані або в машині: більшу частину повсякденного життя сучасні люди проводять у сидячому положенні. Але як зрозуміти, що ви надто багато часу проводите сидячи? Науковці назвали ознаки, на які варто звернути увагу. Вони сигналізуватимуть про те, що пора вже пройтися або бодай постояти.

Спортивний психолог Колумбійського університету доктор Еймі Лейтон назвала 3 незвичайні ознаки того, що ви тривалий час перебуваєте у сидячому положенні.

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1. Часто відчувається втома. Втома може бути викликана стресом, неправильним харчуванням або гормональним дисбалансом, але занадто низький рівень фізичної діяльності теж може провокувати астенію. Чим більше ви сидите, тим більше втомленими ви можете почуватися, каже експертка.

"Дослідження показали, що фізичні вправи по 20 хвилин 3 рази на тиждень можуть ефективно підвищувати рівень енергії", – поділилася доктор Лейтон.

3 незвичні ознаки, що ви надто довго перебуваєте у сидячому положенні - фото 443916

2. Поганий настрій. Ще одна незвичайна ознака малорухомості. Вона пояснює, що рух пов'язаний з вивільненням нейромедіатора серотоніну, відомого як гормон щастя або радості. Люди, які мало рухаються та багато часу проводять в сидячому положенні, часто мають нижчі параметри психологічного добробуту.

3. Забудькуватість. Спеціалістка підкреслює, що для мозкової активності, як і для м'язів всього тіла, важливі фізичні навантаження. За даними, опублікованими журналом PLOS One, сидіння протягом кількох годин призводить до стоншення медіальної скроневої частки – області мозку, що відповідає за пам'ять.

"Тому, якщо ви багато часу проводите у сидячому положенні, мало займаєтеся спортом, то можете страждати від провалів у пам'яті", – попереджає експерт.

3 незвичні ознаки, що ви надто довго перебуваєте у сидячому положенні - фото 443915

Ми, як і науковці, закликаємо робити бодай 5 хвилин перерви на кожну годину, проведену сидячи. Пройдіться по дому, зробіть собі чаю або ж поприсідайте кілька разів. Це принесе вам користь!

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Джерело: Medikforum
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