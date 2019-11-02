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10 корисних і необхідних лайфхаків при застуді
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Холодна осінь, традиційно, наступила несподівано. Ніхто на неї не очікував, а вона отак взяла та вирішила прийти. Разом із нею до нас рушають вірусні захворювання та застуда. Як же ж зробити так, щоб захворювання пройшло швидко та без ускладнень, – читайте далі!
Що слід робити, якщо ви вже застудилися?
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1. Візьміть лікарняний!
Повірте, ніхто не скаже спасибі, якщо ви заразите ще десяток співробітників (і попутно кілька сотень людей по дорозі на роботу і назад). Те ж стосується дітей. Ніякі важливі теми, контрольні або олімпіади не варті здоров'я! Тому при перших симптомах ГРВІ зверніться до лікаря і дотримуйтесь його призначення.
2. Не перегрівайтеся!
Усупереч поширеній думці, під час респіраторного захворювання не варто занадто підвищувати температуру навколишнього середовища. Хвороботворні бактерії та віруси значно швидше розмножуються при комфортній для них високій температурі повітря – вище + 22 °C. Достатньо всього на п'ять хвилин раз на годину-півтори відкрити кватирку, щоб значно зменшити кількість потенційно небезпечних мікроорганізмів.
3. Зволожуйте повітря
Про необхідність провітрювати приміщення, де перебуває хворий, знають всі, а про те, що повітря в кімнаті хворого треба зволожувати, кажуть значно рідше. Але ж у вологому середовищі мікроорганізми розмножуються повільніше, ніж у сухому. Відповідно, зволожили повітря – зменшили кількість бактерій. І для цієї мети підійде навіть звичайна банка з водою біля батареї в кімнаті.
4. Знезаражуйте повітря
Для цього підійдуть як спеціальні прилади (на кшталт іонізаторів, кварцових синіх ламп), так і ароматичні олії. Ялівець, лимон, грейпфрут і деякі інші рослинні компоненти виділяють в повітря бактерицидні речовини. Достатньо налити кілька крапель такої олії в чашу аромалампи, нагріти її за допомогою свічки-"таблетки", щоб в боротьбу за ваше здоров'я включилися натуральні сили природи.
5. Полощіть горло, промивайте ніс
Мета все та ж – знищити мікроорганізми, які активно розмножуються на слизових оболонках горла і носа. Ложка солі, ложка соди, кілька крапель йоду, відвар ромашки або шавлії допоможуть на деякий час знезаразити дихальні шляхи. Але, як і в будь-якому лікуванні, тут важлива регулярність: періодичність полоскань і промивання носових пазух повинна бути однаковою, інтервали між ними – не більше двох годин.
6. Акцент на натуральному
Для протистояння хворобі організм потребує надходження натуральних вітамінів. З цієї причини рекомендується пити не просто чай, а чай з лимоном, різні відвари і морси, що містять високі концентрації вітаміну С. Але для ефективної підтримки потрібні й інші речовини. Наприклад, потужний протизапальний ефект має гамма-лінолева кислота. Чемпіоном за її змістом є чорна смородина.
7. Пийте більше рідини
Напевно, це відомо всім. Рідина дійсно необхідна організму. Але не думайте, що чим вища температура напою, тим кращий ефект. Намагаючись проковтнути практично окріп, ви отримаєте тільки опік слизової, зробивши її вразливою перед мікробами. Пиття під час хвороби повинне бути комфортно теплим, і помірно рясним – півтора-два літри на день. Так ви зможете уникнути зайвого навантаження на серце і нирки, які і так працюють в посиленому режимі.
8. Сон – найкращий лікар
Не відмовляйте собі в "задоволенні" поспати зайву годину. Під час сну активізуються захисні сили організму, процес опору атаці мікробів відбувається активніше.
9. Помірність в їжі
Не перевантажуйте шлунок! Усі резерви організм під час простудного захворювання витрачає на відповідь "агресору" – збуднику хвороби. Введіть в раціон легкозасвоювані продукти: курячий бульйон, жирну рибу, біле м'ясо птиці і т. д.
10. Слухайте Радіо МАКСИМУМ
Улюблена та найкраща музика не лише збадьорить, а й додасть більше енергії, необхідної для боротьби із захворюванням!
Бережіть себе та своє здоров'я ;)
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