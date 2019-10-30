Ніякого спирту та перекису водню: учені зруйнували міф про дезінфекцію рани

Більшість людей обробляє різні поранення та подряпини перекисом водню або спиртом. Однак індійські лікарі підкреслюють, що від цієї практики краще відмовитися назавжди, і ось чому.

Зокрема, фахівці не рекомендують обробляти рани за допомогою спирту. Такий підхід не лише знезаражує, а й має низку недоліків.

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Алкоголь може пошкодити тканини й уповільнити процес загоєння рани. Хоча спирт пригнічує бактеріальну активність на місці рани, він також пропалює здорові клітини шкіри. Більш того, ці пошкодження викликають біль, набряки, подразнення і свербіння, – наголосив Прадіп Шах з Fortis Hospital в Мумбаї.

Звичайно ж, спиртовмісні рідини використовуються для дезінфекції в медицині, але переважно, на здоровій і непошкодженій шкірі перед уколами. Те ж саме стосується і перекису водню, яким часто знезаражують рани.

Перекис водню та спирт – не найкращі засоби

Яким же чином потрібно правильно обробляти рану?

У першу чергу, промити її проточною водою з-під крана.

Можна скористатися антибактеріальним милом або будь-яким іншим м'яким милом, яке знайдеться в вашому домі.

Тримайте рану під водою кілька хвилин для видалення будь-якого бруду і крові.

Після цього прикладіть до неї сухий рушник, потім використайте антибактеріальний крем і нанесіть на місце рани сухий чистий бинт або марлеву пов'язку.

Якщо рана занадто глибока, а кровотечу зупинити ніяк не вдається, накладіть фіксуючий джгут і терміново вирушайте до лікаря – тут смертельно небезпечне будь-яке зволікання.

Ні в якому разі не використовуйте ніякі домашні засоби обробки ран на кшталт куркуми, вершкового масла або подорожника, адже вони тільки погіршать запалення.

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