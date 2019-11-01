Зима скоро: 6 цікавих фактів про жир на вашому тілі

Більшість з нас намагаються позбутися від жиру на тілі. Мовляв, без нього ми будемо красивішими та здоровішими. Але чи так це насправді? Та й взагалі навіщо потрібен жир на тілі? Ділимось дивовижними фактами, про які ви, ймовірно, не чули.

Отже, зима невпинно наближається, а це означає, можна помаленьку "обростати" жирком. Тим паче, що він має низку переваг для нашого здоров'я.

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Факт №1: жир потрібен в організмі

Навряд чи природа помилилася, коли створювала жир у тілі людини. Всі люди народжуються з величезним запасом жирових клітин – адипоцитів. Все життя організм стежить, щоб їх не стало занадто мало. Напевно, багато хто знає, що коли пацієнт робить ліпосакцію, то жирові клітини майже відразу ж утворюються, але вже в іншому місці. Тому що жир потрібен організму і на цьому все. Інше питання – в якій кількості.

Факт №2: жир – це запас енергії

В організмі людини з нормальною статурою завжди є від 10 до 15 кілограмів жирової тканини. Цього цілком достатньо, щоб прожити близько двох місяців, поїдаючи не таку вже й велику кількість їжі. Голодування ж не допоможе позбутися жиру на тілі. Навіть навпаки. Коли організм витрачає жирові запаси, клітини не пропадають, а зменшуються в розмірі. Коли голодування або дієти закінчаться, то вони знову наповняться, накопичуючи енергію на чорний день.

Факт №3: жир рятує від холоду

Можливо, ви помічали, що жителі північних регіонів набагато пишніші, ніж жителі спекотних країн. Секрет криється в тому, що шар підшкірного жиру у них більший. Це дозволяє захиститися від переохолодження, температурних перепадів, холоду.

Факт №4: жир – частина ендокринної системи

Що стосується жіночого тіла, то в ньому жир виконує функцію естрогенів. Коли жінка втрачає багато жиру, то це може позначитися на менструальному циклі, репродуктивній здатності. Адже жир синтезує речовину під назвою лептин. Він відповідальний за підтримку дітородної функції, за статеве дозрівання у підлітків. Також у жирі зберігаються жиророзчинні вітаміни, потрібні для здоров'я і краси.

Факт №5: жир зберігає воду

Запас води у людини зберігається в жирових відкладеннях. Різке зменшення його кількості призводить до в'ялості шкіри, старіння, сухості, зморщок і втрати еластичності.

Факт №6: жир – джерело стовбурових клітин

Жирові клітини можна перетворювати на індуковані стовбурові клітини. Вчені з'ясували, що з жиром зробити це значно простіше і ефективніше. Тому відкачані жирові клітини під час ліпосакції можуть стати так званим жирним золотом. Але це, звичайно, не вартує того, щоб накопичувати жир на тілі.

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