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10 колоритних галицьких слів, які прикрасять ваше мовлення

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галицькі слова

У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні галицькі слова, які ви можете використати у своїх розмовах на щодень. Закарбуйте собі в пам'яті!

Україна багата на діалекти й кожен регіон прикрашає мову. Ми можемо покращувати своє мовлення за допомогою колоритних та гарних слів. Приміром, у розмовах можна використовувати не зовсім звичні для нашого вуха слова, а яскраві аналоги, які забарвлюють вашу розповідь новими кольорами та відтінками!

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10 колоритних галицьких слів:

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  • Вурвіш – це нечемний хлопчик.

Маркіян був ще тим вурвішем – всіх курей бабі розлякав.

  • Карменадлі – це відбивні.

Найсмачніший спогад з батьківського дому – карменадлі в сухарях.

  • Обцас – це каблук.

Гуляти містом, яке вистелене бруківкою, на обцасах – не найкраща ідея.

  • Пацьорки – це намисто.

На свято до вишиванки важливо не забути пацьорки з маминої скрині.

  • Рандка – це побачення, зустріч.

Марія збиралася на рандку так довго, що запізнилася.

  • Трафунок – це випадок.

Василь вчора впав у відчинений люк, а сьогодні його облили з калюжі. Що не день, то новий трафунок.

  • Файка – це люлька.

Дідо любив сісти на вулиці ввечері та запалити файку.

  • Цімбор – це приятель.

Священник Климентій був цімбором Андрія з сірої кам'яниці.

  • Шляфрок – це домашній халат.

Ганна не знімала шляфрок вже три дні.

  • Андрус – це злодій.

У пані Магди зникли нитки, а андрусом виявився її кіт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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