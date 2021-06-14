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Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською

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квіти українською - фото 1
квіти українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про квіти. Чи правильно ми називаємо різні квіти? Перевірмо це разом!

Літо розквітає яскравими барвами – квітами, які всюди встеляють землю. Аби не плутати назви різних видів квітів, пропонуємо вам ознайомитися з тим, як правильно українською називати поширені квіти.

І ще: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською

Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших квітів українською!

Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463251
  • Неправильно: анютіни глазки (це з російської)
  • Правильно українською: братки, братчики
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463255
  • Неправильно: маргаритка (це з російської)
  • Правильно українською: стокротка
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463258
  • Неправильно: одуванчик (це з російської)
  • Правильно українською: кульбаба
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463262
  • Неправильно: бархатці (це з російської)
  • Правильно українською: чорнобривці, повняки
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463256
  • Неправильно: гладіолус (це з російської)
  • Правильно українською: косарик
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463259
  • Неправильно: роза (це з російської)
  • Правильно українською: троянда
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463260
  • Неправильно: георгіна (це з російської)
  • Правильно українською: жоржина
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463261
  • Неправильно: ноготки (це з російської)
  • Правильно українською: нагідки
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463257
  • Неправильно: васильки (це з російської)
  • Правильно українською: волошки
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463263
  • Неправильно: іриси (це з російської)
  • Правильно українською: півники
Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською - фото 463264

До теми: 10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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