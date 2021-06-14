Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про квіти. Чи правильно ми називаємо різні квіти? Перевірмо це разом!

Літо розквітає яскравими барвами – квітами, які всюди встеляють землю. Аби не плутати назви різних видів квітів, пропонуємо вам ознайомитися з тим, як правильно українською називати поширені квіти.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших квітів українською!

Неправильно: анютіни глазки (це з російської)

Правильно українською: братки, братчики

Неправильно: маргаритка (це з російської)

Правильно українською: стокротка

Неправильно: одуванчик (це з російської)

Правильно українською: кульбаба

Неправильно: бархатці (це з російської)

Правильно українською: чорнобривці, повняки

Неправильно: гладіолус (це з російської)

Правильно українською: косарик

Неправильно: роза (це з російської)

Правильно українською: троянда

Неправильно: георгіна (це з російської)

Правильно українською: жоржина

Неправильно: ноготки (це з російської)

Правильно українською: нагідки

Неправильно: васильки (це з російської)

Правильно українською: волошки

Неправильно: іриси (це з російської)

Правильно українською: півники

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