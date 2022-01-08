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Не щегол і не поповзень: усі зимові птахи українською

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зимові птахи українською - фото 1
зимові птахи українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про зимових птахів. Настав час робити годівнички, а от чи знаємо ми правильні назви птахів, яких годуємо взимку в Україні? Перевірмо це разом!

Взимку, коли розпочинається сезон морозів, варто зробити годівничку для птахів, щоб вони могли пережити низькі температури та мати запас їжі. Ви можете змайструвати годівничку власноруч, а можете встановити готову. У будь-якому випадку до вас прилітатимуть голодні птахи. Якщо розглядатимете своїх маленьких гостей, то можете зауважити, що багатьох з них ви бачите вперше.

І ще: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською

Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших зимових птахів українською!

  • Правильно українською: омелюх (свиристель – це з російської)
  • Правильно українською: повзик (поползень – це з російської)
  • Правильно українською: чикотень (рябинник – це з російської)
  • Правильно українською: вільшанка (малиновка – це з російської)
  • Правильно українською: в'юрок (юрок – це з російської)
  • Правильно українською: костогриз (дубонос – це з російської)
  • Правильно українською: щиглик (щегол – це з російської)
  • Правильно українською: підкоришник (пищуха – це з російської)
  • Правильно українською: снігур (снегирь – це з російської)
  • Правильно українською: чечітка (коноплянка – це з російської)
Не щегол і не поповзень: усі зимові птахи українською - фото 491200
  • Правильно українською: горлиця (горлинка – це з російської)
  • Правильно українською: жовна зелена (зелёный дятел – це з російської)
  • Правильно українською: гаїчка (гаичка – це з російської)
  • Правильно українською: золотомушка (королёк – це з російської)
  • Правильно українською: чорний дрізд (дрозд – це з російської)
  • Правильно українською: вівсянка (овсянка – це з російської)
  • Правильно українською: зяблик (зяблик – російською)
  • Правильно українською: кропив'янка (славка – це з російської)
  • Правильно українською: сойка (сойка – російською)
  • Правильно українською: зеленяк (зеленушка – це з російської)
Не щегол і не поповзень: усі зимові птахи українською - фото 491202
  • Правильно українською: синиця велика (большая синица – це з російської)
  • Правильно українською: синиця чорна (московка – це з російської)
  • Правильно українською: синиця довгохвоста (длиннохвостая синица – це з російської)
  • Правильно українською: синиця блакитна (обыкновенная лазоревка – це з російської)
  • Правильно українською: синиця чубата (хохлатая синица – це з російської)
  • Правильно українською: сорока (сорока – російською)
  • Правильно українською: дятел великий (пестрый дятел – це з російської)
  • Правильно українською: дятел малий (малый дятел – це з російської)
  • Правильно українською: горобець хатній (домовый воробей – це з російської)
  • Правильно українською: горобець польовий (полевой воробей – це з російської)
Не щегол і не поповзень: усі зимові птахи українською - фото 491201

До теми: Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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