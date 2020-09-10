10 хитрощів, які підвищать вашу продуктивність за лічені хвилини

Зберігати продуктивність протягом усього робочого дня – та ще місія. Але вона абсолютно здійсненна, якщо правильно до цього питання підійти. Поділимось з тобою кількома хитрощами, які допоможуть не лише швидко виконати всю роботу, а й залишатися на висоті!

Що потрібно зробити, аби підвищити свою продуктивність? Розбираємось разом з вами.

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1. Визначте найважливішу задачу на день. Прокинувшись вранці, не беріть до рук телефон, щоб перевірити повідомлення або соцмережі. Замість цього поставте собі таке питання: "Яку одну справу мені сьогодні важливо зробити?". Це простий і ефективний спосіб зосередитися на найголовнішій меті та побудувати день так, щоб її точно виконати.

Якщо обмежитися однією справою неможливо, складіть список по системі 1-3-5. Він повинен включати одну велику задачу, три середніх і п'ять маленьких.

Визначте важливу задачу на день

2. Сніданок в радість. Добре, якщо це буде щось корисне, але якщо сьогодні вам потрібно шматочок торта, то не варто відмовлятися від нього. У будь-якому випадку намагайтеся насолоджуватися їжею, не відволікаючись на телефон і думки про роботу. Радійте моменту та всьому, що є у вас в житті.

Ця вправа "три в одному": ви одночасно отримуєте задоволення від смачної їжі, тренуєте усвідомленість і відчуваєте вдячність. Все це позитивно позначиться на продуктивності.

3. Вимкніть повідомлення. За даними дослідників з Microsoft, під час роботи за комп'ютером середньостатистичний користувач відволікається кожні 40 секунд. Не дивно, якщо врахувати, скільки різних повідомлень та сповіщень нам приходить протягом дня.

Вимкніть їх на той час, коли вам потрібно зосередитися на певній роботі. Крім того, можете ще заблокувати сайти, на які зазвичай хочеться відволіктися.

Спробуйте вимкнути сповіщення

4. Проговоріть позитивні афірмації. Якщо постійно критикувати себе подумки, то з часом ми починаємо вірити в можливий провал. Поступово наша мотивація знижується і віра в себе слабшає. Замість самокритики слід промовляти позитивні афірмації. Особливо коли відчуваєте, що продуктивність падає. Доведено, що вони знижують стрес і покращують здатність вирішувати проблеми.

Ось кілька прикладів: "Я зроблю сьогоднішній день успішним", "Я здатний на більше", "Я ніколи не здаюся".

5. Увімкніть таймер Pomodoro. Згідно з цією методикою, ви розбиваєте роботу на інтервали: 25 хвилин працюєте, потім п'ять хвилин відпочиваєте. А після чотирьох циклів робите довшу перерву на 15 хвилин.

Таким чином ви не даєте собі перегоріти та допомагаєте впоратися з відволікаючими факторами, заздалегідь домовившись з собою, що їм приділите увагу в перерві.

6. Влаштуйте коротку медитацію. При регулярній практиці вона знижує стрес, поліпшує емоційний стан і розвиває здатність концентруватися. Причому медитувати можна де завгодно. Виділіть на це всього кілька хвилин, і ви відчуєте себе спокійнішими і готовими повернутися до роботи.

7. Приберіть робоче місце. Коли на столі та в комп'ютері лад, працювати легше. А від захаращеності простору, навпаки, виникає тривога, та й потрібну річ знайти важче.

Візьміть за правило щодня прибирати робочий стіл (і фізичний, і цифровий). Викиньте сміття, розкладіть все по своїх місцях, закрийте зайві вкладки. На це піде хвилина, але ви відразу відчуєте ефект.

На робочому місці має бути порядок

8. Перекусіть або пожуйте жуйку. Краще з'їсти не солодощі або фастфуд, а щось корисне для мозку, наприклад лохину, жирну рибу, горіхи або авокадо. А щоб почуватися активнішими та бадьорішими, вдихніть запах цитрусових.

Якщо нічого такого під рукою немає – просто пожуйте жуйку. При цьому в частину мозку, пов'язану з увагою, надійде більше кисню, і вам простіше буде зосередитися.

9. Подивіться на свою стару фотографію. Наприклад, на знімок, де вам п'ять або п'ятнадцять років. Згадайте, чого ви досягли з того часу, і подумайте, що ще можете зробити, щоб ви минулий могли собою пишатися. Це викличе нову хвилю мотивації.

10. Змініть робочу обстановку. Якщо відчуваєте, що продуктивність впала, спробуйте змінити щось навколо себе. Наприклад, спробуйте попрацювати стоячи за столом, а не сидячи. Перейдіть з шумного приміщення у тихіше або, навпаки, влаштувати офіс в кафе. Навіть невелика зміна допоможе вам стати значно продуктивнішими та посприяє зниженню стресу, який часто заважає виконувати завдання.

Спробуйте використовувати ці методи, аби підвищити свою продуктивність. Це не лише дозволить виконувати всі поставлені перед вами завдання, а й вивільняти достатньо часу, який можна буде присвятити собі.

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