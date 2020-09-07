Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити

Не лише починати день важливо правильно, адже навіть прощання з робочими справами ще не робить вас повністю вільними від усього. Розповідаємо, як закінчувати день так, щоб бути щасливим.

Правило 1: закінчуй роботу вчасно

Надмірні думки про робочі процеси не найпозитивніше впливають на самопочуття, адже можуть викликати безсоння та стрес. А це навряд чи дозволить бути більш продуктивними. А бонусом такого постійного ритму життя стає вигорання. Тому кінець робочого дня – кінець всіх робочих моментів на сьогодні.

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Тому ідеальним варіантом буде за 15 хвилин до кінця робочого часу скласти всі плани на завтра. А після цього не дозволяйте собі заходити на робочу пошту та у робочі чати.

Правило 2: Час для похвали

Науковці підтвердили, що звичка хвалити самих себе позначається на продуктивності значно краще, аніж похвала від оточення. Тому не соромтесь захоплюватись своїми навіть невеликими досягненнями.

Ідеально взагалі завести блокнот не лише зі списком справ, а й списком досягнень за день. Підбиття підсумків точно покращить вашу самооцінку та дозволить відчувати, що ви контролюєте своє життя.

Правило 3: Вміння розслаблятись

Одне діло розпрощатись з робочими моментами, інше – правильно провести вільний час. Дуже важливо не просто залипнути за гаджетами чи переглядом фільмів, а й присвятити час моральному відпочинку. Як би дивно це не звучало, але легкі та помірні фізичні навантаження сприяють цьому. А от зі смартфоном краще обмежувати час, бо він приносить лише втому і втрачені години. Тому займайтесь хобі, спортом, медитацією чи просто гуляйте.

Правило 4: Приємна атмосфера для нічного відпочинку

Сон є дуже важливим фактором, від якого залежить і загальний стан здоров'я, і самопочуття, і продуктивність. Тому не варто нехтувати ним взагалі. Експерти рекомендують лягати спати у період з 21:00 до 23:00, щоб в організм встигав відновитись. Але це не єдина рекомендація, адже за годину краще відмовитись від гаджетів, не зловживати перекусами, а також перетворити спальню лише у кімнату для відпочинку. Відсутність зайвого світла та шуму лише посприяє тому, що тіло максимально відпочине, а вранці буде хороший настрій.

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