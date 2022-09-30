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1 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, День музики, День кави, а в Україні – День ветеранів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 1 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Євменія, а також святих мучениць Аріадни, Софії та Ірини. Євменій був єпископом та мешкав на острові Крит у 7 столітті. Він змалечку плекав свою віру та вів благочестиве життя, допомагаючи бідним та проповідуючи християнство.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Софія, Ірина, Єфросинія, Аркадій, Аріадна, Іларіон, Євмен та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день людей похилого віку
- Міжнародний день музики
- Міжнародний день кави
- День геронтолога
- День CD-плеєра.
- Всесвітній день какао та шоколаду.
- День Незалежності Кіпру
- День Незалежності Палау
- День ветеранів в Україні
- День міста Запоріжжя
- День міста Чернівці
- День бабусі та дідуся в Коста-Ріці
- 1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на правому березі Дніпра (неподалік від сучасного міста Дніпра)
- 1661 — в Королівстві Англія організували перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса та здобув перемогу
- 1727 — на генеральній раді у місті Глухові гетьманом було обрано Данила Апостола
- 1871 — у Києві запрацювала Колегія Павла Ґалаґана
- 1919 — завершилась польсько-українська війна
- 1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні це Національна опера України імені Тараса Григоровича Шевченка)
- 1928 — у СРСР було затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства
- 1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), а також початок масового винищення української інтелігенції
- 1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, який було закладено 1365 року
- 1931 — запрацював та випустив перший трактор Харківський тракторний завод
- 1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
- 1941 — укладено тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу
- 1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ, довжина якого 513 км.
- 1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки
- 1959 — у Києві з'явилось Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном
- 1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі стартувало виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".
- 1967 — радянське телебачення розпочало регулярну трансляцію кольорових програм
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ
- 1507 — Джакомо да Віньола, знаменитий італійський архітектор доби маньєризму і ранішнього бароко
- 1620 — Ніколас Берхем, відомий голландський художник
- 1858 — Адріан Кащенко, український письменник, а також автор численних прозових творів про героїку Запорозької Січі
- 1862 — Дмитро Міллер, український історик
- 1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор та засновник американської авіабудівельної компанії "Boeing"
- 1897 — Валер'ян Поліщук, український поет, письменник та літературний критик
- 1903 — Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, який народився у Києві
- 1903 — Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно
- 1930 — Річард Гарріс, ірландський актор (Гладіатор, Гаррі Поттер)
- 1935 — Джулія Ендрюс, британська акторка (Звуки музики)
- 1935 — Гвідо Альфонс Цех, відомий швейцарський лікар-реабілітолог
- 1943 — Жан-Жак Анно, французький кінорежисер (Ім'я троянди, Сім років у Тибеті, Тотем вовка).
- 1944 — Маккензі Скотт, американський співак, автор гімну 60-х "San Francisco"
- 1947 — Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue
- 1947 — Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор, а також один з творців дуже популярної настільної гри Dungeons & Dragons
- 1956 — Тереза Мей, експрем'єр-міністр Великої Британії
- 1981 — Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор
- 1989 — Брі Ларсон, американська співачка та акторка (Капітан Марвел)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якою буде погода в цей день, такою ж і 1 квітня;
- Якщо птахи ще не відлітають у теплі краї, то зима буде пізньою;
- Якщо у небі видно журавлині зграї, то варто готуватись до морозів на Покрови (14 жовтня);
- Якщо дуже високі бур'яни, то зима буде сніжною;
- Багато грибів у лісі – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лінуватися, бо зима буде невдалою фінансово;
- Не можна тримати вдома поламані та порвані речі;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна вживати спиртне;
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна хвилюватись та зациклювати на негативі;
- Не можна просити у святих надто багато.
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