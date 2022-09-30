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1 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 жовтня – субота

Сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, День музики, День кави, а в Україні – День ветеранів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Євменія, а також святих мучениць Аріадни, Софії та Ірини. Євменій був єпископом та мешкав на острові Крит у 7 столітті. Він змалечку плекав свою віру та вів благочестиве життя, допомагаючи бідним та проповідуючи християнство.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Софія, Ірина, Єфросинія, Аркадій, Аріадна, Іларіон, Євмен та Марія.​​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 474366

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день людей похилого віку
  • Міжнародний день музики
  • Міжнародний день кави
  • День геронтолога
  • День CD-плеєра.
  • Всесвітній день какао та шоколаду.
  • День Незалежності Кіпру
  • День Незалежності Палау
  • День ветеранів в Україні
  • День міста Запоріжжя
  • День міста Чернівці
  • День бабусі та дідуся в Коста-Ріці
  • 1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на правому березі Дніпра (неподалік від сучасного міста Дніпра)
  • 1661 — в Королівстві Англія організували перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса та здобув перемогу
  • 1727 — на генеральній раді у місті Глухові гетьманом було обрано Данила Апостола
  • 1871 — у Києві запрацювала Колегія Павла Ґалаґана
  • 1919 — завершилась польсько-українська війна
  • 1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні це Національна опера України імені Тараса Григоровича Шевченка)
  • 1928 — у СРСР було затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства
  • 1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), а також початок масового винищення української інтелігенції
  • 1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, який було закладено 1365 року
  • 1931 — запрацював та випустив перший трактор Харківський тракторний завод
  • 1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини
  • 1941 — укладено тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу
  • 1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ, довжина якого 513 км.
  • 1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки
  • 1959 — у Києві з'явилось Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном
  • 1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі стартувало виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".
  • 1967 — радянське телебачення розпочало регулярну трансляцію кольорових програм
Lexi Anderson on Unsplash - фото 513843
Lexi Anderson on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ

  • 1507 — Джакомо да Віньола, знаменитий італійський архітектор доби маньєризму і ранішнього бароко
  • 1620 — Ніколас Берхем, відомий голландський художник
  • 1858 — Адріан Кащенко, український письменник, а також автор численних прозових творів про героїку Запорозької Січі
  • 1862 — Дмитро Міллер, український історик
  • 1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор та засновник американської авіабудівельної компанії "Boeing"
  • 1897 — Валер'ян Поліщук, український поет, письменник та літературний критик
  • 1903 — Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, який народився у Києві
  • 1903 — Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно
  • 1930 — Річард Гарріс, ірландський актор (Гладіатор, Гаррі Поттер)
  • 1935 — Джулія Ендрюс, британська акторка (Звуки музики)
  • 1935 — Гвідо Альфонс Цех, відомий швейцарський лікар-реабілітолог
  • 1943 — Жан-Жак Анно, французький кінорежисер (Ім'я троянди, Сім років у Тибеті, Тотем вовка).
  • 1944 — Маккензі Скотт, американський співак, автор гімну 60-х "San Francisco"
  • 1947 — Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue
  • 1947 — Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп'ютерних ігор, а також один з творців дуже популярної настільної гри Dungeons & Dragons
  • 1956 — Тереза Мей, експрем'єр-міністр Великої Британії
  • 1981 — Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор
  • 1989 — Брі Ларсон, американська співачка та акторка (Капітан Марвел)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якою буде погода в цей день, такою ж і 1 квітня;
  • Якщо птахи ще не відлітають у теплі краї, то зима буде пізньою;
  • Якщо у небі видно журавлині зграї, то варто готуватись до морозів на Покрови (14 жовтня);
  • Якщо дуже високі бур'яни, то зима буде сніжною;
  • Багато грибів у лісі – до дощу.
Ricardo Gomez Angel on Unsplash - фото 513844
Ricardo Gomez Angel on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лінуватися, бо зима буде невдалою фінансово;
  • Не можна тримати вдома поламані та порвані речі;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна вживати спиртне;
  • Не можна виходити з дому до світанку;
  • Не можна хвилюватись та зациклювати на негативі;
  • Не можна просити у святих надто багато.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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