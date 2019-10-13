Привітання з Днем захисника України у прозі: побажання своїми словами

Цьогоріч День захисника України святкують у понеділок – 14 жовтня. Ми підготували для вас найкращі привітання з цим святом українською мовою. Обирайте поздоровлення на свій смак та вітайте своїх рідних та знайомих з цим днем!

У 2019 році День захисника України відзначають у понеділок, 14 жовтня. Саме цю дату затвердили для святкування цього дня. Якщо у вас є знайомі або друзі, які служать або захищають Україну іншими способами, не забудьте привітати їх з їхнім Днем!

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Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем захисника України! Це свято має особливе значення. Воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе чоловіче призначення. Наш святий обов'язок – зберегти мир і злагоду в суспільстві та на землі. Бажаємо Вам доброго здоров'я, щастя, добробуту і всього світлого і прекрасного!

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Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому світі, але, на жаль, в нашому житті таке навряд чи можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти! Прийміть, мужчини, мої гарячі вітання зі святом справжніх чоловіків – Днем захисника України – й побажання світлого щастя!

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Вітаю тебе зі святом всіх мужчин, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всіх жінок я кажу спасибі тобі й таким мужчинам, як ти! Поруч з вами ми не боїмося відчувати себе захищеними й тендітними!

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Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

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З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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Вітаю з Днем захисника країни! Бажаю мирного неба над головою! Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любляча сім'я і відкриті можливості. Удачі вам в справах!

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Вітаю тебе, мій захиснику! І від душі тобі бажаю: кохання, радості, добра. А ще бажаю нам з тобою безхмарного життя!

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Вітаю з Днем захисника Вітчизни й бажаю красиву і люблячу дружину, міцний і затишний будинок, чарівну і здорову дитину – все те, що потрібно справжньому чоловікові. З 14 жовтня тебе!

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Вітаю тебе зі святом всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всього мирного населення я кажу спасибі тобі й таким, як ти!

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Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші та миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

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Вклоняюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким Героям, як Ти, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника України!

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Бажаю тобі з нагоди Дня захисника України сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги й руйнувалися перепони! Бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, в загальному, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, адже всяке буває. Кумедних тобі моментів, щоб весело жилося, не страждай, не потребуй, тільки збагачуйся матеріально і, звичайно, фізично – залишайся в формі. Зі святом!

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Вітаю з 14 жовтня! Бажаю бути міцним горішком, клацати всі труднощі, немов насіння, розрулювати проблеми й завжди залишатися на коні! Бойового духу, позитивного заряду, прагнення до кращого і тільки до перемоги!

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Дорогі наші, вітаємо вас з 14 жовтня! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом!

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Вітаю з Днем захисника Вітчизни й хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним!

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Ми, нащадки славних запорожців, окупантам вуха надеремо! З нами правда, і ми переможці, рідну землю ми обережемо! З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!

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