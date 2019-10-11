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День захисника України Олександр Усик

Картинки з Днем захисника України 2019: листівки та відкритки

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Привітальна картинка зі святами 14 жовтня - фото 1
Привітальна картинка зі святами 14 жовтня

Привітати з Днем захисника України 2019 можна не тільки словами, а й красивими листівками. Підготували для вас картинки з побажаннями військовим, які відстоюють мирне небо над головою. Обирайте найкращі відкритки!

У 2019 році День захисника України припадає на понеділок, 14 жовтня. На це свято заведено вшановувати всіх героїв та героїнь, які ризикують собою заради Вітчизни. Також з Днем захисника вітають чоловіків, що проявляють мужність у тилу та працюють на благо рідного народу.

Тут більше: Привітання з Днем захисника України 2019: найкращі поздоровлення

Не оминіть увагою захисників, які відстоюють нашу Незалежність, та подякуйте їм за мирне небо над головою. Звісно, вітальну відкритку слід надіслати й іншим представникам сильної половини людства, адже ваша увага для них дуже важлива. Надішліть їм красиві картинки, які замінять традиційні вітання, або ж привітайте у соцмережах листівкою.

Щоб скачати картинку, натисніть на неї правою кнопкою миші (власникам мобільних слід клікнути на зображення пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово! Фото завантажилося на ваш пристрій, тож ви можете надіслати його.

Красиві картинки з Днем захисника України

Картинка з Днем захисника - фото 282042
Картинка з Днем захисника
Красива картинка для захисників - фото 282052
Красива картинка для захисників / Юрій Журавель + Радіо МАКСИМУМ
Картинка до Дня захисника та Покрови - фото 282059
Картинка до Дня захисника та Покрови
Привітальне фото з подвійним святом 2018 - фото 282051
Привітальне фото з подвійним святом
Зі святом, захисники Вітчизни! - фото 282050
Зі святом, захисники Вітчизни!
Картинка на День захисника - фото 282058
Картинка на День захисника

Вітальні листівки до Дня захисника Вітчизни

Листівка на День козацтва та День захисника - фото 282047
Листівка на День козацтва та День захисника
Подяка героям - фото 282061
Подяка героям
Гарні побажання для дівчини-військової - фото 282043
Гарні побажання для дівчини-військової
Листівка на українській мові - фото 282065
Листівка на українській мові

Відкритки на День захисника українською

Привітання бійцеві на 14 жовтня - фото 282057
Привітання бійцеві на 14 жовтня
Відкритка для нащадків козаків - фото 282064
Відкритка для нащадків козаків

Відкритка захиснику Вітчизни - фото 282055
Відкритка захиснику Вітчизни
Віршовані рядки для воїнів - фото 282063
Віршовані рядки для воїнів
Вітальні слова воїнам України - фото 282056
Вітальні слова воїнам України
Картинка з Днем захисника - фото 282302
Картинка з Днем захисника

Читайте також: Привітання з Днем козацтва 14 жовтня 2019 в прозі, віршах і смс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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