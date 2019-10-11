Картинки з Днем захисника України 2019: листівки та відкритки

Привітати з Днем захисника України 2019 можна не тільки словами, а й красивими листівками. Підготували для вас картинки з побажаннями військовим, які відстоюють мирне небо над головою. Обирайте найкращі відкритки!

У 2019 році День захисника України припадає на понеділок, 14 жовтня. На це свято заведено вшановувати всіх героїв та героїнь, які ризикують собою заради Вітчизни. Також з Днем захисника вітають чоловіків, що проявляють мужність у тилу та працюють на благо рідного народу.

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Не оминіть увагою захисників, які відстоюють нашу Незалежність, та подякуйте їм за мирне небо над головою. Звісно, вітальну відкритку слід надіслати й іншим представникам сильної половини людства, адже ваша увага для них дуже важлива. Надішліть їм красиві картинки, які замінять традиційні вітання, або ж привітайте у соцмережах листівкою.

Щоб скачати картинку, натисніть на неї правою кнопкою миші (власникам мобільних слід клікнути на зображення пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово! Фото завантажилося на ваш пристрій, тож ви можете надіслати його.

Красиві картинки з Днем захисника України

Картинка з Днем захисника

Красива картинка для захисників / Юрій Журавель + Радіо МАКСИМУМ

Картинка до Дня захисника та Покрови

Привітальне фото з подвійним святом

Зі святом, захисники Вітчизни!

Картинка на День захисника

Вітальні листівки до Дня захисника Вітчизни

Листівка на День козацтва та День захисника

Подяка героям

Гарні побажання для дівчини-військової

Листівка на українській мові

Відкритки на День захисника українською

Привітання бійцеві на 14 жовтня

Відкритка для нащадків козаків

Відкритка захиснику Вітчизни

Віршовані рядки для воїнів

Вітальні слова воїнам України

Картинка з Днем захисника

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