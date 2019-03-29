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З'явився фільм мовою, яку знають лише 20 осіб у світі

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З'явився фільм мовою, яку знають лише 20 осіб у світі - фото 1

Кіно, дії якого розгортається в XIX столітті на острові Хайда-Гуай, заснований на міфі народу хайда про людину, яка пережила аварію корабля. Цікаво, що місцевою мовою володіють два десятки людей у світі. Дізнайтеся деталі створення цього фільму.

Організація ЮНЕСКО оголосила 2019 роком мов корінних народів для "збереження, підтримки й просування їх по всьому світу".

Мова хайда вважається ізолятом, тобто не входить в жодну мовну сім'ю. Цей фільм знятий на двох діалектах хайда: північному і південному.

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Канадський режисер Гваі Еденшоу зняв фільм рідкісною мовою народу хайда. Цей народ проживає в провінції Британська Колумбія і на архіпелазі Олександра в штаті Аляска. Картина має назву SGaawaay K'uuna. У перекладі це означає "Вістря ножа".

Вперше фільм покажуть у квітні у Великобританії. Цікаво, що кінострічка буде супроводжуватися англійськими субтитрами.

У зйомках взяли участь понад 70 місцевих жителів. Носії мови хайда грали другорядні ролі, а інші створювали костюми та реквізит.

Щоб зіграти в картині, акторам довелося заучувати слова вимирущої мови. За словами режисера, фільм важливий для збереження мови хайда. Режисер зауважив, що в 19 столітті чисельність хайда різко скоротилася через вірус віспи та інших захворювань.

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Джерело: the guardian
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