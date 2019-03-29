Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої

25 років пройшло з дня виходу на широкі екрани шикарного фільму Кримінальне чтиво, який став однією з найвідоміших робіт режисера Квентіна Тарантіно. Напевно, багатьом з вас захочеться подивитися на те, як герої фільму виглядають сьогодні.

У цьому карколомному фільмі знялося ціле сузір'я акторів, зірок сучасного кіно: Ума Турман, Брюс Вілліс, Джон Траволта, Семюел Лірой Джексон, Тім Рот, а також у камео сам Квентін Тарантіно.

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Семюел Л. Джексон – Джулс Віннфілд

Джулс Віннфілд

Семюел Лірой Джексон – голлівудський кіноактор, зірка фільмів Квентіна Тарантіно ("Кримінальне чтиво", "Убити Білла 2", "Джанго звільнений", "Мерзенна вісімка"), володар премії BAFTA, "Золотої пальмової гілки", "Срібного ведмедя", номінант на премію "Оскар".

Джулс Віннфілд

Брюс Вілліс – Бутч Куллідж

Бутч Куллідж

У чому ж секрет успіху Брюса? Перший – це неймовірна харизма. Другий – вміння привертати до себе увагу глядача намертво, змушуючи разом з ним проходити всі складні перипетії сюжету. І третій – незважаючи на типову зовнішність, вигляд Брюса Вілліса має кілька пам'ятних особливостей. Його характерні зморшки навколо очей: його трохи насмішкуватий погляд важко сплутати з кимось ще. Сьогодні актор продовжує зніматися в кіно, будучи одним з найуспішніших акторів Голлівуду, займається продюсуванням і навіть випустив кілька музичних альбомів.

Брюс Вілліс

Ума Турман – Міа Воллес

Ума Турман

Квентін Тарантіно нерідко будував кадри культових сцен так, щоб в об'єктив камери обов'язково потрапили босі ноги актриси. Ступні Уми можна детально роздивитися на відео в сцені танцю в "Кримінальному чтиві" і в сцені в морзі в "Убити Білла". Для Уми Турман, яка згодом стала музою Тарантіно, Кримінальне чтиво було першим досвідом роботи з режисером.

Ума Турман

Тім Рот – Рінго / гарбуз

Рінго

Британський і американський актор і режисер Тім Рот (справжнє ім'я Тімоті Саймон Сміт) народився 14 травня 1961 року в Лондоні, Англія. Його мати була вчителькою, а батько журналістом, вихідцем із середовища ірландських емігрантів, які осіли в Нью-Йорку. Псевдонім Рот придумав сам Тім, зробивши його своїм прізвищем, щоб приховати британське коріння. Це стало актуальним після Другої світової війни, оскільки сім'я часто подорожувала країнами, тоді ворожими для Великобританії.

Тім Рот

Джон Траволта – Вінсент Вега

Вінсент Вега

Роль гангстера Вінсента Веги надала кар'єрі Джона Траволти, забутого до початку 90-х, грандіозний поштовх. Якщо за "Кримінальне чтиво" він отримав гонорар в $ 150 тис. (рекорд для нього на той момент), то наступні 10 років його гонорари варіювалися від 4 до 20 млн. доларів.

Джон Траволта

Стів Бушемі – офіціант

Стів Бушемі

Так, Стів Бушемі був у "Кримінальному чтиві", але ви легко могли не помітити його. Якщо в "Скажених псах" у нього одна з ключових ролей, то в наступному фільмі Тарантіно відвів йому зовсім небагато часу, та ще й загримував до невпізнання. Так вийшло через контрактні зобов'язання Бушемі за іншими проектами: у нього просто не було часу, але проігнорувати фільм улюбленого режисера він не міг.

Стів Бушемі

Квентін Тарантіно – Джиммі Діммік

Квентін Тарантіно

Є у Тарантіно приємна для його фанатів традиція: в кожному фільмі він дає собі роль. Зазвичай зовсім невелику: у вступній сцені "Скажених псів" він обговорює зміст пісні Мадонни "Like a Virgin", в "Безславних виродках" його герой лежить на підлозі з відрізаним скальпом, в "Джанго" його героя розриває на шматочки... Але в "Кримінальному чтиві" режисер відвів собі роль побільше. Джиммі Діммік допомагає Вінсенту і Джулс розібратися з наслідками ненавмисного вбивства.

Квентін Тарантіно

Крістофер Вокен – капітан Кунс

Крістофер Уокен

Монолог Крістофера Вокена про золотий годинник, який пройшов дуже довгий шлях від магазинчика в місті Ноксвілл (це, до речі, рідне місто Тарантіно) до кишені маленького Бутча Кулліджа, ми вважаємо одним з найкращих в кар'єрі актора. Визнаний майстер епізоду, Уокен зумів зробити цю коротку сцену незабутньою.

Крістофер Уокен

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