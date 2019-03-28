Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства

Дитинство у 90-х, звичайно, відрізнялося від життя сучасних дітей, проте ми теж дивилися мультфільми й мали улюблених персонажів. Ми підготували вам ностальгійну підбірку найкращих закордонних анімацій.

Слухайте улюблені пісні з відомих мультфільмів дитинства. Ви їх точно знаєте, тому насолоджуйтесь та підспівуйте!

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Геркулес

Геркулес – американський повнометражний мультфільм, сюжет якого побудовано на грецьких міфах про Геракла. Прем'єра відбулася у 1997 році.

Цікаво, що шкура, в якій позував Геркулес, належала Шраму з мультфільму "Король Лев".

Король Лев (Акуна Матата)

Король Лев – повнометражний мультиплікаційний фільм, який випустила студія Діснея про левеня Сімбу. Вперше цей мультик показали 15 червня 1994 в декількох містах США, а в широкий прокат він вийшов 24 червня.

Цей мультфільм багато разів перевидавали. Знімали продовження, серіали й навіть знімають фільм. І для багатьох глядачів центральними героями залишилися кумедні Тимон та Пумба, а не левеня. А їхню пісню Акуна Матата знають та підспівують усі.

Русалонька

Русалонька – повнометражний мультфільм, який зняли на студії Уолта Діснея за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Прем'єра в Сполучених Штатах Америки відбулася в 1989.

Також після виходу фільму був створений мультсеріал про Русалоньку, який в 1995 році транслювали в телепередачі "Чарівний світ Діснея".

Крім самої Русалоньки, глядачі полюбили Себастіана, Флаундера, а деяким сподобалася навіть Урсула.

Аладдін

Аладдін – мультфільм, який також створила студія Дісней. Прем'єра – 1992 рік. Сюжет створили за мотивами відомої казки про Аладдіна з "1001 ночі". Проте автори перенесли дію з Багдада в вигадане арабське місто Аграбу. Мультфільм з'явився на піку популярності студії й став одним з найуспішніших.

Всі досі пам'ятають принцесу Жасмін, мавпочку Абу, Джина, папугу Яго і навіть жахливого Джафара.

101 Далматинець

101 далматинець — повнометражний анімаційний фільм від Діснея, який зняли за мотивами однойменної повісті письменниці Доді Сміт. Прем'єра – 1961 рік.

Круелла де Віль, головна лиходійка, стала легендарним персонажем, чий образ широко використовують за межами цього мультфільму.

Усі собаки потрапляють до раю

Усі собаки потрапляють до раю — американсько-ірландський повнометражний анімаційний мультфільм режисера і мультиплікатора Дона Блута. Прем'єра – 1989 рік. До речі, ідея мультфільму з'явилась у Дона Блута після виходу мультфільму "Таємниця щурів". За початковим сценарієм сюжет мав розповідати про собаку-приватного детектива.

Цікаво, чи є хтось, хто не плакав над цим мультфільмом?

Легенда про Тарзана

Тарзан — американський анімаційний пригодницький фільм 1999 року, створений Дісней. Сюжет створений на основі книги про Тарзана від Едгара Райса Барроуза.

Любовна лінія цієї історії змушувала дівчат мріяти про свого Тарзана.

Нові пригоди Вінні-Пуха

Нові пригоди Вінні-Пуха – американський мультсеріал, створений Дісней. Основа сюжету – історія Алана Олександра Мілна. Час виходу – з 1988 по 1991 рік.

У мультфільмі все ті ж самі улюблені персонажі – ведмедик Вінні, поросятко, кролик, сова, віслючок, а також сімейство кенгуру й Крістофер Робін.

Пригоди імператора

Пригоди імператора – повнометражний мультфільм від Діснея. Світова прем'єра – 2000 рік. Цей мультфільм про Кузко, молодого імператора інків. Він егоїстичний та самозакоханий, від цього й всі нещастя.

Повчальний та веселий мультфільм для сімейного перегляду.

Земля до початку часів

Земля до початку часів – американо-ірландський пригодницький анімаційний фільм режисера Дона Блута. Прем'єра – 1988 рік.

Сюжет розповідає про долю 5 дитинчат динозаврів, які живуть в фентезійній версії доісторичної Землі. Головним героєм мультфільму є молодий апатозавр Літтлфут, який шукає легендарну Велику Долину – місце, яке травоїдні динозаври вважають справжнім раєм. По дорозі туди він зустрічає ще чотирьох малюків-динозавриків: трицератопса Серу, зауролофа Дакі, птеранодона Пітрі та стегозавра Спайка.

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