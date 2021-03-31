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Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння

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Корисні звички, яких дотримуються багаті люди - фото 1
Корисні звички, яких дотримуються багаті люди

Чим відрізняються багаті люди від бідних, крім банківських рахунків? Способом життя, розпорядком дня і звичками. Є ймовірність, що первинні тут саме гроші, але що, якщо саме звички допомогли нинішнім мільярдерам стати багатими?

Автор Томас Корлі, як пише Lifehacker, вивчив щоденні звички 233 багатих і 128 бідних людей і зробив деякі висновки. Розповідаємо, які звички повинен виробити кожен, щоб теж досягнути успіху.

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1. Багаті дотримуються розпорядку дня

81% опитаних багатіїв складають розклад і намагаються його дотримуватися. Серед тих, хто заробляє мало, плани на день записують тільки 9%. 44% забезпечених людей прокидаються за 3 години до роботи та присвячують цей час спорту, самоосвіті й іншим особистим справам. Що стосується незаможних людей, то таких лише 3%. Крім того, у 67% опитаних багатих є звичка записувати свої цілі. Така ж звичка є лише у 17% людей, які заробляють мало.

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Багаті люди складають графік на день та дотримуються його / Фото Unsplash

2. Багаті дбають про здоров'я

76% заможних учасників експерименту займаються спортом 4 рази на тиждень і намагаються не їсти харчове сміття. І це цілком логічно, адже регулярні вправи не тільки допомагають тримати себе в формі, але й покращують пам'ять і когнітивні функції. Серед малозабезпечених людей тільки 23% знаходять час для спорту.

3. Багаті приділяють час самоосвіті

88% багатіїв щодня читають не менш як пів години. З тих, хто заробляє небагато, так роблять лише 2% людей. Зате небагаті учасники опитування віддають перевагу проведенню часу перед екраном телевізора й у 75% випадків присвячують цьому заняттю понад годину на день.

Підприємець та журналіст Майкл Сіммонс теж вивчав звички мільйонерів і з'ясував, що Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Джек Ма й багато інших читають і навчаються щонайменше годину на день у будні. Отже, за тиждень набирається не менш як п'ять годин. Саме так Сіммонс і назвав виведену ним формулу – правило 5 годин. Якщо викроїти їх на освіту, вважає він, успіх забезпечений.

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Заможні люди щодня намагаються читати хоча б по годині / Фото Unsplash

Правда, цю ідею часто критикують. По-перше, багатим людям, зайнятим розумовою працею, простіше знаходити час і сили на навчання. А по-друге, заняття з-під палки вбивають допитливість, яка проявляється тільки там, де є приємні емоції. Сам Білл Гейтс теж вважає, що досягти успіху можна тільки в тому, що приносить задоволення.

4. Багаті намагаються передати дітям свої цінності

Наприклад, підштовхують їх до волонтерської діяльності та читання. У 70% опитаних мільярдерів діти присвячують волонтерству не менш як 10 годин на тиждень, у 63% читають не менш як дві науково-популярні книги на місяць. Діти малозабезпечених людей роблять так тільки у 3% випадків.

5. Багаті вірять в силу звичок

Правильні звички допомагають там, де недостатньо однієї сили волі. Експерти навіть вважають, що близько 40% рішень ми приймаємо на автопілоті, під впливом звичок – хороших чи поганих.

Судячи з результатів опитування, проведеного Томасом Корлі, багаті люди поділяють цю точку зору: 84% з них упевнені, що звички дуже важливі. А ось серед бідних з цим згодні тільки 4% опитаних.

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Заможні люди також вірять у силу звичок, тож і формують їх / Фото Unsplash

При спробі вивести універсальну формулу успіху варто пам'ятати ось про що. Жодні дії та звички самі по собі нічого не гарантують. Успіх складається з безлічі компонентів. І деякі з них, такі як везіння або вміння опинитися в потрібному місці у потрібний час, взагалі погано піддаються аналізу.

Навіть якщо подивитися на зібрану статистику, можна побачити, що невеликий відсоток бідних все ж читає книги, займається спортом і самоосвітою, проте не заробляє мільярди. Тому досвід успішних людей обов'язково варто враховувати, але повністю покладатися на нього – не найкраща ідея.

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