Сови vs жайворонки: стало відомо, хто ефективніший на роботі

Як відомо, існує два хронотипу людей: ранкові "жайворонки" і вечірні "сови", а також проміжний варіант. Фінські дослідники з Університету Оул вирішили оцінити, хто з них продуктивніший на роботі і здоровіший у старості.

Для аналізу науковці використовували дані постійного популяційного дослідження NFBC1966, в якому брали участь 12 058 дітей – 6 169 хлопчиків і 5 889 дівчаток, які народилися в Північній Фінляндії у 1966 році. Коли учасникам дослідження виповнилося 46 років, вони пройшли опитування, в якому оцінили результати своєї трудової діяльності і стан здоров'я, а також охарактеризували образ життя. За цими даними вчені зробили висновок про їхній природний хронотоп.

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В остаточний аналіз потрапили 2672 чоловіки та 3159 жінок, за якими була повна інформація. Станом на 2012 рік всі вони працювали. Протягом наступних чотирьох років за ними спостерігали, щоб дізнатися, хто з них припинив працювати і отримав пенсію по інвалідності. За цей період 84 людини вийшли на пенсію по інвалідності, а 17 осіб померли. Частки "жайворонків", проміжного хронотипу і "сов" склали відповідно 46%, 44% і 10% серед чоловіків і 44%, 44% і 12% відсотків серед жінок.

Як з'ясувалося, "сови", в порівнянні з "жайворонками", мали гірші оцінки за всіма параметрами, пов'язаних зі сном і здоров'ям, повідомляли про недосипання і безсоння та частіше залишалися без сім'ї і без роботи. Вже у віці 46 років 28% "сов" серед чоловіків та 24% "сов" серед жінок вказували, що погано справляються зі своєю роботою. У "жайворонків" або людей з проміжним хронотипом цей відсоток був приблизно у два рази нижчим. Також у "сов" виявився вищим ризик дострокового виходу на пенсію по інвалідності. У чоловіків цього хронотипу вихід на пенсію по інвалідності спостерігався у три рази частіше, ніж у їхніх однолітків-"жайворонків".

Автори дослідження підкреслили, що не ставили завданням пошук причин відмінностей між хронотипами, проте припустили, що головна з них – накопичується дефіцит сну у "сов".

"Жайворонки", як правило, рано лягають спати рано і регулярно отримують необхідну кількість годин сну. У "сов" ж зазвичай накопичується недосипання, і вони надолужують втрачений сон, відсипаючись у вихідні. В результаті спостерігається постійний збій добового ритму, що безпосередньо пов'язано з погіршенням здоров'я і когнітивної діяльності.

Хронотип значною мірою закладається на генетичному рівні, крім того, на нього впливають фактори навколишнього середовища. Вчені закликають не змінювати свій хронотип, а організувати режим дня так, щоб регулярно висипатися.

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