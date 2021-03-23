5 порад від мільйонерів тим, хто хоче розбагатіти

Безгрошів'я призводить до страждань, але й гроші не гарантують щастя. Прагніть до золотої середини.

"Вчіться мислити, як багата людина, і це стане вашим першим кроком до досягнення такого ж рівня успіху", – закликає підприємиця Меліса Бернс. Про це пише cnbc.

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Йдіть за грошима. В сучасних економічних умовах не можна просто зібрати собі мільйонні статки. Насамперед треба сконцентруватися на збільшенні своїх доходів. Намагайтеся бачити можливості і слідувати за ними!

Якщо ж ви економите і відкладаєте гроші, то робити це треба з однією метою – інвестиції.

Ставтеся до грошей, як ревнивий коханець. Мільйони хочуть фінансової свободи, але тільки ті, хто робить це пріоритетом, отримують мільйони. Якщо ви будете ігнорувати гроші, вони будуть ігнорувати вас, а ще гірше – підуть до того, хто зробить їх своїм пріоритетом.

Знайдіть собі наставника з мільйонерів, щоб перейняти їх менталітет і образ думок. Більшість багатих людей дуже щедрі, коли мова заходить про знання і досвід.

Ставте мету в $ 10 млн, а не в $ 1 млн. Треба хотіти більшого. Не бракує грошей на цій планеті, є тільки нестача людей, які не мислять амбітно і не хочуть стати генералами.

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