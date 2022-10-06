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Зовсім гола Брітні Спірс шокувала фанатів новими фото – 18+
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Попзірка Брітні Спірс продовжує ошелешувати шанувальників своїми відвертими фото. Цього разу білявка влаштувала фотосесію абсолютно без одягу на пляжі.
40-річна популярна американська співачка Брітні Спірс знову активно веде профіль в інстаграм, де має майже 42 мільйони підписників. Поки скандали навколо її сім'ї та поведінки не вщухають, але зірка продовжує ділитись з прихильниками доволі пікантним контентом. Цього разі Брітні влаштувала оголену зйомку на доволі людному пляжі, пише Радіо MAXIMUM.
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Білявка опублікувала серію кадрів, на яких позує без одягу на побережжі, прикривши найінтимніші місця смайликами у вигляді сердець. Як зауважили фанати Брітні, на фоні можна побачити людей, які безтурботно відпочивають на тому ж пляжі. Очевидно, що це був пляж не для нудистів. Тепер у випадкових глядачів точно буде історія, якою можна ділитись з внуками. Та більшість коментаторів з осудом поставились до такого контенту, адже ще недавно саме пікантні знімки Спірс стали причиною для скандалів з її колишнім чоловіком та синами.
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