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Розкута Демі Роуз розбурхала фанатів новою фотосесією майже без одягу – 18+

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Демі Роуз захопила новими фото - фото 1
Демі Роуз захопила новими фото / instagram.com/demirose

Модель Дему Роуз знову постала перед прихильниками у фантастичній фотосесії з крилами. Цього разу дівчина теж вирішила мінімізувати кількість вбрання на собі, демонструючи ефектні форми.

27-річна популярна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно займається розвитком свого профілю в Інстаграмі, де має близько 20 мільйонів підписників. Тут дівчина з далеко не типовими параметрами для моделей ділиться кадрами зі своїх буднів та зйомок. Через вроду Демі часто порівнюють з Кім Кардашян та Селеною Гомес, але це не засмучує красуню. А регулярні пікантні кадри підтверджують, що Роуз зовсім не комплексує з приводу свого вигляду. Не винятком стала і нова фотосесія дівчини, пише Радіо MAXIMUM.

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У новому дописі можна побачити, як модель з ефектними блакитними крилами позує на побережжі. Замість одягу Демі обрала крихітне бікіні з кристалів, яке підкреслило фігуру дівчини та грайливо виблискувало на сонці. За короткий час допис зібрав понад 265 тисяч вподобайок та більше як 2 тисячі коментарів з компліментами. Як зауважили прихильники, образ ангела та морської богині дуже пасує Роуз.

Розкута Демі Роуз розбурхала фанатів новою фотосесією майже без одягу – 18+ - фото 514040

Розкута Демі Роуз розбурхала фанатів новою фотосесією майже без одягу – 18+ - фото 514041

Розкута Демі Роуз розбурхала фанатів новою фотосесією майже без одягу – 18+ - фото 514042

Джерело фото: instagram.com/demirose

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