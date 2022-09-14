"Тусуйся з повними людьми": Брітні Спірс старим мемом образила Агілеру

Курйозна Брітні Спірс не встигла відійти від сімейних скандалів, як втрапила у новий зі своєю колегою по сцені Крістіною Агілерою. Брітні обрала не найкраще порівняння для висловлення думок та образила зірку "Бурлеску".

40-річна американська співачка Брітні Спірс знову повернулась в інстаграм, де має понад 42 мільйони підписників. Скандали навколо родини зірки не стихають після тривалого опікунства батька та проблем з дітьми, тож білявка намагається відгородитись від цього активністю в соцмережі, пише Радіо MAXIMUM. Але нещодавні дописи Брітні лише погіршили її стосунки з Крістіною Агілерою.

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Спірс опублікував зображення з цитатою: "Я виявила, що є один спосіб мати худий вигляд: тусуватися з повними людьми", яке вже давно перетворились в образливий мем. Але на цьому зірка не зупинилась та додала коментар, де й згадала про Агілеру.

Мені б хотілось вибрати нянь для своїх дітей, моїх танцюристів. Маю на увазі, якби у мене були танцівники Крістіни Агілери, я б мала надзвичайно крихітний вигляд. Чому б не поговорити про це? Вам не здається, що я була б впевненішою, якби могла обирати, де я живу, що їм, з ким розмовляю телефоном, зустрічаюсь та хто зі мною на сцені. Інколи важко, коли я бачу, скільки моєї жіночності було втрачено у той час. І кожен сидів склавши руки та мовчав. У будь-якому випадку, я буду тут говорити про те, про що люди ніколи не говорили, – написала Брітні.

Та серед її думок раптове порівняння з Агілерою неабияк ошелешило коментаторів, які присоромили Спірс за натяк на фігуру зірки "Бурлеску". Сама ж Агілера вирішила не відповідати на сумбурний текст та просто відписала від колеги.

Через шквал обурення Брітні все ж довелось присвятити окремий допис, у якому вона наголосила, що "не критикувала прекрасне тіло Крістіни" і співачка її неабияк надихає. А все написане було проєкцією невпевненості Спірс.

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