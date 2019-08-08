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Зомбіленд: вийшов український трейлер нового фільму
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У мережі з'явився україномовний трейлер хорору-комедії Зомбіленд: Подвійний постріл – сиквелу відомої картини Зомбіленд.
Ролик був опублікований на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company.
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За сюжетом фільму, четверо героїв продовжують подорож по США. Попереду у них зустрічі з ордами живих мерців, які вижили після зомбі-апокаліпсису. Режисером стрічки знову став Рубен Фляйшер. У фільмі знялися Вуді Харрельсон, Емма Стоун, Джессі Айзенберг та Ебігейл Бреслін. До акторського складу також приєдналися Люк Вілсон, Росаріо Доусон, Еван Джога та інші.
Вихід стрічки очікується 24 жовтня цього року.
А ще студія Universal Pictures випустила перший офіційний трейлер до нового фільму Полювання (The Hunt), прем'єра якого запланована на 27 вересня.
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