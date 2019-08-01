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Ірландець: трейлер нового фільму з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро
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У мережі з'явився перший трейлер до нової стрічки Скорсезе Ірландець (The Irishman), де головні ролі виконали Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Netflix презентував перше офіційне промо до драми "Ірландець" (The Irishman), прем'єра якого запланована на осінь 2019. Режисерське крісло зайняв знаменитий Мартін Скорсезе, а акторський склад вражає не менше, адже головні ролі виконали Роберт Де Ніко, Аль Пачіно, Харві Кейтель та Джо Пеші.
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Сюжет розгортається навколо Френка Ширана на прізвисько Ірландець, який убив 25 гангстерів. Серед його жертв був і відомий профсоюзний лідер Джиммі Хоффи. Відзначимо, що ще 10 років тому зйомками планувала зайнятись кіностудія Paramount, однак проєкт вимагав забагато коштів, тому він отримав життя після того, як Netflix придбав права на сценарій за 140 мільйонів доларів.
Ірландець 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
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