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Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у серпні
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Найкращі прем'єри серіалів серпня 2019 припадуть до душі фанам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у серпні!
Чотири весілля та одні похорони (16+)
Оригінальна назва: Four Weddings And A Funeral
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Режисер: Трістрам Шапіро
У головних ролях: Наталі Еммануель, Брендон Сміт, Ребекка Ріттенхаус, Джон Рейнольдс, Зох Бойл, Дженні Жак
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 1 серпня
Романтична комедія ще 1994 року отримала свій перезапуск у вигляді серіалу. За сюжетом, четверо друзів зі США вперше за багато років разом збираються на ефектному весіллі у Лондоні. Однак хто б міг подумати, що прямо біля вінця трапиться що таке, що кардинально змінить їхнє життя. Новий рік принесе їм одні похорони та чотири весілля.
Чотири весілля та одні похорони, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Беверлі-Хіллз 90210 (12+)
Оригінальна назва: 90210
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Режисер: Майк Кесслер, Кріс Альбергіні
У головних ролях: Дженні Гарт, Джейсон Прістлі, Торі Спеллінг, Ян Зірінг, Габріель Картеріс, Браян Остін Грін, Шеннен Доерті
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 7 серпня
Майже через 19 років серіал Беверлі-Хіллз повертається, щоправда, цього разу у центрі сюжету будуть не просто персонажі, а саме головний акторський склад. Варто попередити, що це має бути зовсім не реаліті-шоу, адже художня складова також присутня в історіях давно юних зірок.
Беверлі-Хіллз 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:
"У" означає убивці (16+)
Оригінальна назва: Wu Assassins
Жанр: фантастика, кримінал, бойовик
Країна: США
Режисер: Стівен Фанг
У головних ролях: Іко Вайс, Кетрін Винник, Томмі Фленаган, Байрон Манн, Ци Ма, Льюїс Тан
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 8 серпня
Життя у Сан-Франциско не таке сонячне та світле, як може здатися на перший погляд, адже тут мешкає останній обранець із легендарного класу асасинів. Хлопець на ім'я Кай Джи навіть не підозрює, як зміниться його життя, а також, що йому доведеться робити для того, щоб освоїти таємничі сили та повернути спокій у Чайна-таун.
"У" означає убивці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чому жінки вбивають (16+)
Оригінальна назва: Why Women Kill
Жанр: кримінал, драма, комедія
Країна: США
Режисер: Девід Гроссман, Люсі Лью
У головних ролях: Люсі Лью, Дженніфер Гудвін, Кірбі Хавелл-Баптісте, Седі Кальвано, Джек Девенпорт
Тривалість: - хв.
Дата: з 15 серпня
Сюжет незвичайної чорної комедії показує життя трьох жінок із різних десятиліть: звичайна домогосподарка з 1960-х, знаменитість із 1980-х та адвокат із сьогодення. Їхні будні настільки відрізняються, що важко повірити, що у них може бути щось спільне. Однак всіх їх пов'язує одне: зрада коханого. І кожна з головних героїнь діятиме по-своєму.
Чому жінки вбивають, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Праведні Джемстоуни (12+)
Оригінальна назва: The Righteous Gemstones
Жанр:комедія
Країна: США
Режисер: Денні МакБрайд
У головних ролях: Денні МакБрайд, Джон Гудман, Адам Дівайн, Кессіді Фріман, Еді Паттерсон
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 18 серпня
Знайомтесь, Елайя, Кевін та Джессі Джемстоуни - три покоління веселої сім'ї, яка прославилась завдяки незвичайним шоу, які поєднують у собі релігійні проповіді. Таким чином родина турбується і про донесення слова божого, і про свій матеріальний стан. Щоправда, реальне життя кожного значно відрізняється від того праведного життя на екранах.
Праведні Джемстоуни , дивитись трейлер серіалу онлайн:
Карнівал Роу (16+)
Оригінальна назва: Carnival Row
Жанр: драма, жахи, фентезі
Країна: США
Режисер: Джон Амьель
У головних ролях: Орландо Блум, Кара Делевінь, Індіра Варма
Тривалість: - хв.
Дата: з 30 серпня
Сюжет розповідає про незвичайний світ, який відкритий для міфічних істот-біженців, які тікають від війни. Події розгортаються навколо феї Віньєт Стоунмосс, яка шукає кращої долі у місті Бюрг, а також детектива Райкрофта Філострата, який займається найжорстокішими серійними убивствами.
Карнівал Роу, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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