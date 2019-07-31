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Полювання: трейлер моторошного фільму від творців Пастки

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Полювання 2019: трейлер фільму онлайн - фото 1
Полювання 2019: трейлер фільму онлайн

У мережі з'явилось промо до нового трилеру Полювання (The Hunt) від творців Пастки та Астралу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Universal Pictures випустила перший офіційний трейлер до нового фільму Полювання (The Hunt), прем'єра якого запланована на 27 вересня.

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Сюжет розгортається навколо 12 незнайомців, які прокидаються посеред галявини. Ніхто не розуміє, як вони сюди потрапили і взагалі де є. Вони й не підозрюють, що їх обрали для особливої мети - полювання. Компанії людей з еліти зібралась у віддаленій садибі, щоб відпочити та позайматись незвичайним спортом - полюванням на людей. І все б нічого, однак однією із потенційних жертв є дівчина Крістал, яка знає гру мисливців краще, аніж самі багатії. Тому вона поступово дістається до головної убивці, яка й затіяла смертельну забаву.

У головних ролях: Бетті Гілпін (Блиск, Елементарно), Хіларі Свонк (Крихітка на мільйон, Дитя робота), Емма Робертс (Американська історія жахів, Королеви крику).

Полювання 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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