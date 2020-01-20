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Золотий хрін: відомий переможець премії за найгірший опис сексу в літературі

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Золотий хрін 2019 отримав письменник Василь Слапчук - фото 1
Золотий хрін 2019 отримав письменник Василь Слапчук

Уже третій рік поспіль українські письменники можуть поборотися за премію "Золотий хрін". Її отримує той автор, якому вдалося зробити найгірший опис сексу в літературі. Дізнайтесь, хто ж цьогоріч переміг, а також насолоджуйтесь уривком його оповіді.

Переможцем премії "Золотий хрін" 2019 року став Василь Слапчук. Перше місце він здобув завдяки опису сексу в книжці "Роман & Роман", яка вийшла минулоріч у видавництві "Рідна мова".

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Хто такий Василь Слапчук?

Василь Слапчук – український поет, прозаїк, а також літературний критик. Загалом у творчому доробку письменника понад сорок книжок, серед яких і поетичні збірки, і компіляція оповідань, і літературні критики, і монографії, і романи.

"Золотий хрін" – премія, яка є аналогом британської "Bad Sex in Fiction Award". Її отримує автор найгіршого опису сексуальної сцени в художніх текстах сучукрліту.

Зауважимо, що до журі "Золотого хріну" входять Таня Микитенко, журналістка та засновниця проєкту "Рагу.лі", літературний критик Юрій Володарський, письменниця Анна Малогін, а також літературна критикиня Тетяна Трофименко.

Насолоджуйтесь описом сексу в книзі "Роман & Роман" Василя Слапчука:

"... Споглядання її піхви стало для мене вже чимось невимушено-вимушеним, буденно-обов’язковим, експериментально-традиційним…

Вона зуміла втулити свою пілотку в ряд звичних для мого середовища (обстановки кімнати) речей: пейзаж за вікном, вазончик на підвіконні, пляма на шпалерах, книжкові полиці, монітор комп’ютера, Мірина піхва… Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку.

Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли в тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо. «Ні, — кажу подумки, — народ так довго не витримає".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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